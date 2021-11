Influenciadoras de Campos do Jordão, serão as próximas convidadas do PodCast NetCampos

O PodCast NetCampos, nasceu com o objetivo de aproximar ainda mais os nossos seguidores, possibilitando que conheçam diversas pessoas e personalidades de Campos do Jordão.

Na primeira edição, realizada no último dia 24 de novembro, o convidado especial foi o atual Secretário de Valorização de Cultura de Campos do Jordão, nosso querido amigo Benilson Toniolo. Com mais de 2 horas de duração, o bate-papo correu de forma muito proveitosa para todos os participante, e no final contou com sorteio de brindes, uma caixa de chocolates da Sabor Chocolate e dois livros que foram presenteados pelo próprio Benilson.

Já para esta próxima quarta-feira (1), primeiro dia do mês de dezembro de 2021, teremos a participação especial das duas maiores influenciadoras de Campos do Jordão, a Flávia do @lovecamposdojordao e a Pati do @camposcompati.

A Flávia do @lovecamposdojordao, possui mais de 74 mil seguidores em seu perfil no instagram, fornece diversas dicas e informações sobre a cidade, mantendo seus seguidores sempre atualizados com o que acontece na cidade.

Para se comunicar de forma ainda mais intensa com seus seguidores, a Flávia marca presença em outras redes sociais como TikTok e Youtube, além de manter uma comunidade muito ativa em seus grupos no WhatsApp e Telegram.

Já a Pati do @camposcompati, possui a incrível marca de mais de 118 mil seguidores no seu perfil do instagram, e no TikTok já conta com mais de 19 mil seguidores.

São publicações que ajudam muito aqueles que desejam visitar a cidade. Pati, possui ainda, grupos no whatsapp e telegram com diversos participantes, que recebem em primeira mão informações e dicas sobre Campos do Jordão.

Venha participar da nossa live especial nesta próxima quarta-feira (1) a partir das 19h30, e aproveite para receber dicas incríveis sobre a cidade, além de poder conhecer as duas maiores influenciadoras de Campos do Jordão.

A transmissão será feita para o Facebook em https://www.facebook.com/camposdojordao e no Youtube em https://www.youtube.com/portalnetcampos