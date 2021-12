Marriott International e Latin Exclusive firmam nova parceria para imóveis de luxo

A Latin Exclusive, empresa de aluguel e venda de imóveis de luxo, anunciou que foi selecionada como nova parceira de gestão de casas para a Homes & Villas by Marriott International.

Lançado em 2019, Homes & Villas by Marriott International é uma proposta global de aluguel de residências premium e de luxo com curadoria de especialistas. A seleção é respaldada pela empresa líder em hospitalidade, a Marriott International, e disponibiliza mais de 40.000 casas premium selecionadas em mais de 500 destinos diferentes nos Estados Unidos, Europa, Caribe e América Latina. É também a única proposta de aluguel de casas que faz parte do premiado programa de fidelidade de viagens, o Marriott Bonvoy, permitindo que mais de 157 milhões de membros ganhem e resgatem pontos para aluguel de casas.

Uma das primeiras parceiras na América do Sul da Homes & Villas by Marriott International para gestão de imóveis, a Latin Exclusive, especialista no mercado latino-americano, depois de passar por uma auditoria, listou mais de 250 imóveis de luxo selecionados no Brasil e na Colômbia para a plataforma e continuará a aumentar o portfólio.

Cada casa é gerenciada profissionalmente para atingir os elevados padrões de design, limpeza, segurança e comodidade. Cada estadia inclui suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, limpeza profissional, Wi-fi de alta velocidade, cozinha totalmente equipada, roupa de cama premium, toalhas e amenities, lavanderia e itens para crianças mediante pedido.

Além disso, a Latin Exclusive também disponibiliza seus serviços premium, tornando a experiência de viagem ainda mais personalizada. As opções variam de contratação de transfer de aeroporto, entrega de suprimentos, chef e catering, até shows privativos ao vivo, serviços de wellness, entre muitos outros.

“Essa parceria de gestão de casas abre portas para trazermos ainda mais inovações para o mercado. Ela trará muitos frutos para as duas empresas, já que a Latin Exclusive tem mais de 15 anos de experiência com aluguel de propriedades de luxo e a Marriott é um nome de confiança quando se trata de hospitalidade, com mais de 90 anos de experiência. A troca de experiências, a evolução e o aperfeiçoamento do que proporcionamos aos nossos clientes são certos!, afirma Arnaud Bughon, CEO da Latin Exclusive.

Sobre a Latin Exclusive

A Latin Exclusive, empresa imobiliária internacional, atua em toda América Latina e sul da Europa e se tornou reconhecida por oferecer aos clientes experiências exclusivas e personalizadas em casas de luxo, em todo o mundo. Há mais de 15 anos no mercado, a empresa conta com uma equipe multilíngue e multicultural; e opera com uma abordagem curada e excepcional de imóveis para venda, aluguéis por temporada e de longo prazo escolhidos a dedo, viagens e serviços de concierge, tudo sob medida. Os serviços disponíveis variam de acordo com a propriedade, mas as opções incluem day tour discovery, chef de cozinha privativo, transporte exclusivo (helicóptero, jatos e iates privativos), bem estar & fitness (indo desde acesso a esteticistas até personal trainers e massoterapeutas) entre outros.