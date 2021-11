Taubaté Shopping celebra 32 anos com apresentação da Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba

Em comemoração ao aniversário de 32 anos, o Taubaté Shopping recebe uma apresentação especial da Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba nesta terça-feira (9), a partir das 20h. O concerto, aberto ao público, acontece próximo à loja Pernambucanas e terá em sua programação clássicos, como a ‘Sinfonia Número 1’, de Ludwig van Beethoven, e ‘The Final Countdown’, de Europe.

Ingressos para o cinema e vales-estacionamento também serão distribuídos durante o período da tarde para os clientes que estiverem passeando pelo Taubaté Shopping durante a ação. “A programação especial de aniversário é um singelo agradecimento ao público que prestigia o Taubaté Shopping durante todos esses anos”, comenta Luana Timóteo, analista de Marketing do Taubaté Shopping.

Até a primeira semana de novembro, 11 empreendimentos foram inaugurados no Taubaté Shopping. Entre as operações estão marcas que eram muito esperadas pelo público, como a KFC (Kentucky Fried Chicken), rede de restaurantes fast-food especializada em frango frito, e a loja Luz da Lua, uma das principais marcas de bolsas, calçados e acessórios. Apenas em outubro, três novidades foram apresentadas aos clientes, como a Whitexpress, clínica especializada em limpeza e clareamento dental, o quiosque Havanna, muito conhecido pelos seus tradicionais alfajores e linhas de produtos típicos argentinos, e o quiosque Magic Candies, que traz uma variedade em formatos e tamanhos de uma das guloseimas mais queridas entre as crianças: o algodão doce.

Até o fim do ano, mais cinco lojas chegam para completar o mix do shopping e promover ainda mais variedade durante a experiência de compra e lazer dos clientes. “Para o novo ciclo, a expectativa é continuar trazendo as melhores opções de marcas, produtos e atividades de lazer, com segurança, para as famílias”, reforça Ana Cristina, Gerente Geral do Taubaté Shopping.

Inaugurado em 9 de novembro de 1989, o empreendimento é administrado pela AD Shopping. O empreendimento está localizado na Av. Charles Schnneider, nº 1700 – Vila Costa.

