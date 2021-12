Exposição Gratuita “Nordeste Arretado” mostra a diversidade, cultura e a arte do Nordeste em São Paulo

Os estados do Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte desembarcam em São Paulo para uma exposição cheia do borogodó do Nordeste Brasileiro.

Quem estiver com saudade do Nordeste poderá curtir um pouquinho dessa região maravilhosa em uma exposição gratuita que acontece no Shopping Vila Olímpia até o dia 12 de dezembro. O “Nordeste Arretado” une a diversidade, o turismo, o lazer, a arte e a cultura das quatro regiões: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Poesias de Cordel, Danças e Violeiros também são alguns dos atrativos da exposição. Além disso, o evento conta com imagens que são projetadas das belezas naturais destas localidades, unidos à música regional, cheia de festividade e alegria, com o verdadeiro clima do Nordeste.

A ação tem como objetivo divulgar a campanha “Nordeste Arretado” – uma iniciativa para fomentar os estados que estão ligados em, apenas, 500 quilômetros. Secretarias de cada local se mobilizam para a campanha, e contam com o apoio do Ministério do Turismo. Com aeroportos em todos as regiões e estradas que ligam cada localidade – Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte -, próximas entre si, o turista consegue explorar um roteiro rico, que contempla toda a cadeia do turismo e que reúne as belezas naturais, a gastronomia, os roteiros, a arte e a cultura da cada um, em particular.

No site do Nordeste Arretado haverá as rotas que podem ser exploradas nesse roteiro, como turismo ecológico, romântico, gastronômico e muito mais. Além disso, quem navegar pelo www.nordestearretado.com.br encontrará roteiros diversificados para explorar as quatro localidades, informações sobre cada destino e dicas para o viajante.

Há também uma série de ações que contribuem com toda cadeia A exposição fica no Piso 1 do Shopping Vila Olímpia, das 10h às 22h, até 12 de dezembro – R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – SP.

SERVIÇO:

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

SÁBADO 11/12

12h – Estado de Alagoas – Espetáculo “O Poder da Música” – e Serpente Encantada – Ciclo Natalino

Poesias de Cordel

Danças: Folias de Reis e Reisado Alagoano

12h15 – Oficina de dança – Reisado Alagoano

14h – Estado do Rio Grande do Norte e Paraíba – Espetáculo “O Poder da Música” – Ciclo Junino

Poesias de Cordel

Danças – Forró e Xaxado

14h15 – Oficina de dança – Forró e Xote

16h – Estado do Rio Grande do Norte – Espetáculo “O Poder da Música” – Ciclo Afro-indígena

Poesias de Cordel

Danças – Coco do Norte e Afoxé

16h15 – Oficina de Ritmos e dança – Coco do Norte e Catira Potiguar

18h – Estado de Pernambuco – Espetáculo “O Poder da Música” – Ciclo Carnavalesco

Poesias de Cordel

Danças – Ciranda e Cavalo Marinho (Boi)

18h15 – Oficina de ritmos e dança – Ciranda e Cavalo Marinho

DOMINGO – 12/12

14h – Estado de Pernambuco – Espetáculo “O Poder da Música” – Ciclo Carnavalesco

Poesias de Cordel

Danças: Maracatu e Caboclinhos

14h15 – Oficina de ritmos populares/dança – Maracatu Nação

16h – Estado do Rio Grande do Norte e Paraíba – Espetáculo “O Poder da Música” – Ciclo Junino

Poesias de Cordel

Cancioneiro popular / violeiro

16h15 – Oficina de Cantoria e Xaxado

18h – Estado de Alagoas – Espetáculo “O Poder da Música” – Ciclo Natalino

Poesias de Cordel

Violeiro do Nordeste e Buma meu boi

18h15 – Oficina de Cantoria e Bumba meu Boi

Endereço: Piso 1 – Shopping Vila Olímpia – R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – SP.