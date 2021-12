Hotel Vila Inglesa oferece ceia completa nas festas de final de ano

O Hotel Vila Inglesa, localizado em Campos do Jordão, preparou uma programação especial e exclusiva para as festas de final de ano. Além de usufruir de toda a infraestrutura e conforto do local, os hóspedes também poderão saborear pratos exclusivos e confraternizar com a família durante o Natal e o Réveillon.

Natal

No dia 24 de dezembro, a festa de Natal começará às 18h, coma presença do Quinteto Pop na Sala do Piano – que apresentará o melhor do MPB, Pop e Rock nacional e internacional. Em seguida, por volta das 19h, os hóspedes acompanharão a chegada do Papai Noel e assistirão ao Coral das Crianças. A ceia, que conta com um cardápio variado, está prevista para ser servida a partir das 19h30.

Entre as delícias haverá uma mesa de antepastos e entradas repleta de saladas, castanhas, queijos, frios nobres, pães, frutas e carnes. Haverá também três opções de pratos principais, como tenro corte alto de filé mignon ao molho rústico de romã, acompanhado de risoto de champagne; bacalhoada portuguesa clássica com azeite arbequina da região da Serra da Mantiqueira, batatas, pimentões, cebola, azeitonas azapa, tomate e arroz branco; e ravioli caseiro recheado de queijo crie e pinhão da Mantiqueira, salteado no azeite com ora-pro-nóbis da horta do hotel.

A ceia de Natal também conta com deliciosas sobremesas, como pavlova de frutas vermelhas e mil folhas de doce de leite e nozes. Algumas bebidas estão incluídas no pacote. Para usufruir desse momento especial na noite de Natal, o hotel Vila Inglesa cobra R$ 650,00 por pessoa. Crianças entre 7 e 12 anos pagam metade.

Réveillon

Na virada do ano, o hotel Vila Inglesa também preparou uma celebração especial. A noite de ano novo segue um cronograma parecido com o do Natal, pois a ceia também começa a ser servida a partir das 19h30. No entanto, a festa com o Quinteto Pop se inicia uma hora mais tarde: às 19h.

A mesa de antepastos e entradas é igualmente tentadora e variada, trazendo novamente saladas, frutas, castanhas, queijos, frios, pães e, ainda, sopa de lentilhas com bacon. O hotel também oferecerá três opções de pratos principais, sendo eles um saboroso stinco de cordeiro uruguaio ao molho Malbec, com risoto de açafrão da terra; um delicado salmão com molho de blueberry, servido com arroz selvagem com amêndoas e tomate confit; e um suave gnocchi de espinafre com ricota, salteado na manteiga de sálvia caseira.

Além desses deliciosos pratos principais, os hóspedes também poderão saborear uma sobremesa especial, como um cheesecake de macadâmias caramelizadas com flor de sal ou um vol au vent de frutas vermelhas selecionadas. As bebidas, como água, sucos, refrigerantes e uma taça de espumante, também estão incluídas no pacote, que é de R$ 720,00 por pessoa. Crianças de 7 a 12 anos pagam metade do valor.

Hotel Vila Inglesa

Rua Marianne Baumgart, 3400. Campos do Jordão.

Email: [email protected]

Telefone: (12) 3669-5000