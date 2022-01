Associação Comercial de Campos oferece palestras e cursos gratuitos

A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE) iniciou o ano investindo em cursos gratuitos e abertos à população. Em parceria com instituições como Sebrae e Senac, o foco é incentivar o empreendedorismo e a capacitação da mão de obra local, levando-se em conta principalmente a retomada do turismo. As próximas atividades são na área de marketing e gastronomia.

Para a diretora de Capacitação da ACE, Eloisa Paranhos, esse tipo de investimento beneficia a todos: “Para o empresariado significa um melhor atendimento aos seus clientes, para os colaboradores, melhores salários e possibilidade de um plano de carreira. Estamos numa cidade turística, onde praticamente todos os setores empregam para essa atividade”, ressalta.

Eloisa Paranhos, diretora de Capacitação da Associação Comercial de Campos do Jordão

Segundo ela, a maioria das palestras e cursos são gratuitos ou a baixo custo, intercalando entre presenciais e online. São abertos ao público em geral, ou seja, não precisa morar em Campos para poder participar. “Durante a pandemia muitas pessoas aproveitaram para se especializar, aprender uma nova profissão e até mesmo como uma terapia de ocupação. Hoje as instituições continuam oferecendo cursos online de excelente qualidade”, diz.

PROGRAMAÇÃO – Em parceria com o Sebrae, a ACE oferece a oficina online “O marketing do produto ou serviço pode ser o segredo do sucesso”, que reúne estratégias para aumentar os resultados do seu negócio. Acontece no próximo dia 18, às 18h, com inscrições pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/19138106.

Já no início de fevereiro, de 1º a 14, das 18h30 às 22h30, o tema será relacionado à gastronomia com “Preparo de hamburgueres artesanais”. O curso presencial faz parte do “Programa Empreenda Rápido”, numa parceria entre o Sebrae e Senac Campos do Jordão – local onde será ministrado (Avenida Frei Orestes Girardi, número 3.549, Capivari).

O curso reúne técnicas e Ingredientes diferenciados, além de oficinas de Gestão Empresarial de Finanças e Marketing para apoiar o cliente na geração de renda. Inscrições pelo https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/19401122.

A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão e do Sindicato do Comércio varejista de Taubaté e Região (Sincovat).

SERVIÇO – Acompanhe as atividades pelas redes sociais da Associação Comercial de Campos do Jordão: @acecamposdojordao (Insta) e ACE Campos do Jordão (Face). Informações pelo telefone: (12) 3664-3925 ou na sede, à Rua Maurílio Comóglio, número 115, Abernéssia.