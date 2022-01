Centro Universitário Senac – Campos do Jordão apresenta novo diretor

O Centro Universitário Senac – Campos do Jordão está sob nova direção. Felipe Soave Viegas Vianna assumiu o lugar de Wellington Miranda de Argolo, que agora atende pela gerência do Senac Tiradentes, unidade da capital paulista.

O novo diretor é natural de Campinas e formado em gastronomia pelo Centro Universitário Senac de Águas de São Pedro. Na instituição há 12 anos, já exerceu o cargo de docente antes de se tornar coordenador de desenvolvimento na área de gastronomia do Senac São Paulo. É autor de quatro livros sobre esse universo, sendo responsável, em parceria com outros profissionais da rede, pelo lançamento da Série Senac Gastronomia: “Manual Prático de Cozinha”, “Manual Prático de Confeitaria” e “Manual Prático de Panificação”, além do título “Sanduíches Especiais – Receitas Clássicas e Contemporâneas”, publicado em 2015, pela Editora Senac São Paulo.

Na área de educação, Felipe desenvolveu projetos e parcerias com Universidades e escolas com foco na gastronomia, como Senac Bahia, Senac Ceará, Senac Rio Grande do Sul e as internacionais CIA (Estados Unidos), ALMA (Itália), LeNotre (França), ICCA (Dubai), Maussi Sebes (Argentina), além de vivências culturais alimentares em países da Ásia, Europa e Américas.

Antes de assumir a direção do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, no fim de 2021, Felipe respondia pela unidade de Franca, no interior.

Sobre o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Com ambientes que permitem o aprendizado na prática, como o centro gastronômico, sala de demonstração, restaurante e bar equipados, e laboratório de informática com o que há de mais atual, o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão é referência internacional nas áreas de gastronomia e hospitalidade. Além das atividades desenvolvidas no campus, os alunos realizam expedições gastronômicas na Serra da Mantiqueira e vivenciam a profissão no Grande Hotel Campos do Jordão, Hotel-escola Senac. Juntos, campus e hotel-escola formam um complexo educacional considerado um dos mais bem equipados e conceituados centros de formação do mundo.