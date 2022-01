Chef Bárbara Cardin será a entrevistada no Podcast NetCampos na próxima Sexta(21)

Nesta sexta-feira (21), a partir das 19h30, a Chef Bárbara Cardin será a entrevistada do Podcast NetCampos.

Bárbara Cardin, iniciou cedo sua carreira no mundo da gastronomia: aos 14 anos atuava como Barista na Cafeteria de sua família e aos 17 foi emancipada para estudar e se profissionalizar na área de alimentos e bebidas.

Morou um ano em Londres, onde trabalhou em restaurantes estrelados e cozinhou para a Corte Real no “The Honourable Society of Lincoln’s Inn”, além de visitar outros 13 países para explorar suas diversidades gastronômicas. Aos 21 anos participou do maior reality show de gastronomia do país, o MasterChef Profissionais, da TV Band.

Neta de italianos, Bárbara une a gastronomia brasileira e italiana em seu restaurante Tutti Buoni Brasil, em Campos do Jordão, além de fazer parte da Federazione Italiana Cuochi – FIC Brasile. Possui experiência em carnes, aves, peixes, frutos do mar, massas frescas, panificação, garde manger, confeitaria e é sommelier de vinhos.

Com um extenso currículo e grandes experiências nas áreas da Gastronomia e Educação, Bárbara é formada em Tecnologia em Gastronomia pelo Senac Santo Amaro – SP, possui diploma de Sommelier de Vinhos, também pelo Senac, e é pós graduada em Avaliação do Ensino e da Aprendizagem pela UNOESTE, onde lecionou como professora convidada um módulo de Cozinha Italiana em 2018.

Membra da “Federazione Italiana Cuochi”, a FIC, Bárbara participa de diversos eventos de conteúdo organizados pela Federação a fim de sempre renovar seus conhecimentos, nacional e internacionalmente.

É proprietária e Chef Executiva do restaurante Tutti Buoni Brasil, localizado em Campos do Jordão.

Destaca-se em suas experiências o trabalho realizado no D.O.M(SP), ao lado do Chef Alex Atala, no Hedone (Londres), com o Chef Mikael Jonsson, a participação no Masterchef Profissionais, da TV Bandeirantes e o primeiro lugar no Concurso Cultural de Receitas do Brasil.

A longa jornada lhe garantiu a didática e a prática necessária para transmitir seus conhecimentos e experiências adiante.

Para acompanhar a Bárbara Cardin, basta acessar o seu perfil no instragram @barbarafscardin

Como Assistir o PodCast NetCampos?

Para poder assistir a live desta sexta-feira (21), é só acessar nossa página no facebook ( https://www.facebook.com/camposdojordao/ ) ou no canal no youtube ( https://www.youtube.com/portalnetcampos )