Cidade registra 232 novos casos em 48 horas e tem novo recorde diário de Covid-19

Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado na tarde desta quarta-feira traz uma informação preocupante: a cidade registrou nas últimas 48 horas, 232 casos positivos de Covid-19, sendo 131 na terça-feira (11) e outras 101 confirmações nesta quarta-feira (12), números que representam novo recorde diário de contaminações no município desde o início da pandemia. O recorde anterior havia sido registrado no pior momento da pandemia até então, em 22 de junho de 2.021, quando foram comunicados 89 casos em 24 horas. Somente em janeiro já são 524 os moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus.

Os novos casos

As novas confirmações registradas entre ontem e hoje referem-se a 158 mulheres e 74 homens, dos quais 140 pacientes tem idade entre 20 e 49 anos. Todos cumprem quarentena em isolamento domiciliar.

Com mais 232 pessoas contaminadas, o número de casos de Covid-19, em moradores de Campos do Jordão sobe, nesta quarta-feira, para 7.400 desde o início da pandemia.

A cidade conta ainda com 290 pacientes com suspeita da doença que aguardam resultado ou melhor dia para fazer exame. Destes, 1 paciente está hospitalizado e os demais encontram-se em isolamento domiciliar, com acompanhamento das equipes de saúde do município.

O número de moradores que superaram a doença também teve nova elevação e passou, nesta quarta-feira, para 6.778.

Já o número de pacientes com suspeita da doença que testaram negativo chegou hoje a 25.057.

Vacinação

Até o momento foram aplicadas 97.841 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 42.682 pessoas que receberam a primeira dose e 41.301 os moradores receberam também a segunda dose da vacina. Já 1.308 jordanenses foram vacinados com dose única. A dose de reforço (3ª dose) foi aplicada em 12.550 moradores de Campos do Jordão.

Governo do Estado recomenda reforço de medidas preventivas

O Governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira (12), nova recomendação do Governo de SP para enfrentamento da pandemia do coronavírus. A medida recomenda que eventos, shows e atividades esportivas devem seguir medidas rígidas de controle sanitário. Não haverá restrições de funcionamento para estabelecimentos dos setores de comércio e serviços.

O Governo de SP também reforçou as recomendações para que a população em geral mantenha as medidas de segurança sanitária. As indicações são para que as pessoas façam o uso obrigatório de máscaras, higienização de mãos e álcool em gel, além de que completem o esquema vacinal e tomem as doses de reforço.

A Pandemia não acabou. Previna-se!

A Prefeitura orienta aos jordanenses e turistas sobre a importância da manutenção de medidas preventivas em relação a Covid-19: Apesar de estarmos com mais de 42 mil pessoas imunizadas com a segunda dose da vacina, o que representa aproximadamente 80% da população de Campos do Jordão, nunca é demais reforçar os cuidados com a segurança.

Com a chegada da variante ÔMICRON, que é muito contagiosa, os CUIDADOS DEVEM SER REDOBRADOS. Medidas sanitárias de prevenção como lavagem constante das mãos com água e sabão, uso de álcool gel 70%, uso obrigatório de mascaras, evitar aglomerações, e manter a vacinação contra a Covid-19 em dia continuam sendo fundamentais.

Caso ainda não tenha tomado a segunda ou a terceira dose, procure uma das unidades do ESF de seu bairro para fazer seu agendamento.

A Vacinação e a Prevenção são as melhores armas contra a COVID-19