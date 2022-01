Desafio Loucos por Trail Run acontece domingo na Fazenda Nova Gokula

Neste domingo (30), Pindamonhangaba recebe a primeira etapa do Desafio Loucos por Trail Run. O evento é realizado pelo atleta de longa distância, Kleber Freitas, que já correu na modalidade Survivor, com percurso de 300 km de distância, e será na Fazenda Nova Gokula.

O desafio de corrida de montanha recebeu inscrições de atletas de todo o território nacional, incluindo os estados, e consiste em provas de três níveis: Half Vertical Trail, com percurso de 21 km, e largada às 7 horas da manhã, Light Trail, com percurso de 10 km e largada às 8h, e Easy Trail, com percurso de 5 km e largada às 8h30. Toda a arena será montada de forma a evitar aglomerações na largada e chegada.

Quem não se inscreveu pelo site oficial, poderá se inscrever nos dias das retiradas dos kits participação. A retirada acontecerá sexta (28) e sábado (29), das 14 às 21 horas, na Fazenda Nova Gokula. No dia da corrida, a retirada dos kits inicia às 6 horas da manhã. Para a Half Vertical Trail será até às 6h30, para a Light Trail até às 7h30 e para a Easy Trail até às 8 horas.

O evento tem apoio da Prefeitura por meio da Semelp – Secretaria de Esportes e Lazer – e da Secretaria de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba, por meio do Novo Turismo.

O secretário adjunto de Cultura e Turismo, Ricardo Flores, frisa que é muito importante para o município esses eventos, pois “reúnem pessoas de fora da cidade, e dessa maneira, movimentam o turismo em Pinda e mais pessoas acabam conhecendo as belezas que nossa cidade possui”.

Para Kleber Freitas, promover as corridas é uma forma de realizar um sonho de ter sua própria marca em um esporte pelo qual é apaixonado. “Por eu ser um amante da montanha e já ter trabalhado em provas de alto rendimento, saber que tenho influência e poder levar esse esporte para outras pessoas é uma realização imensa”, finaliza.