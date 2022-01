Festival de Verão de Campos do Jordão Começa no Sábado(22)

Venha aproveitar suas férias na companhia de artistas incríveis, no ar puro das montanhas! Faltam poucos dias para começar o 1º Festival de Verão de Campos do Jordão — o nosso tradicional evento ganhou uma cara nova na estação mais quente do ano! Serão mais de 50 concertos, divididos em três palcos: o recém-criado Parque Capivari, o Palácio Boa Vista e o Auditório Claudio Santoro.

Palco no Parque Capivari – irá receber apresentações do Festival de Verão de Campos do Jordão

Na programação, grandes nomes da Música Popular Instrumental e da Música Contemporânea, selecionados pelas curadoras Mônica Salmaso e Clarice Assad, como João Bosco, Arrigo Barnabé, Varijashree Venugopal, Guinga, São Paulo Big Band e Percorso Ensemble.

As vendas de ingressos para as apresentações estão disponíveis online, é possível também adquirir na plataforma os ingressos para as apresentações gratuitas – no Parque a entrada é livre, respeitando a lotação máxima; nos demais espaços os lugares podem ser garantidos on-line, 10 dias antes de cada evento. Para quem está em Campos do Jordão, tem uma bilheteria funcionando diariamente na Praça do Capivari.

Importante:

Para assistir aos concertos no Auditório Cláudio Santoro e no Palácio Boa Vista, de acordo com a Resolução SS (SP) Nº 166, de 04.11.2021, será necessário apresentar o comprovante de vacinação contra o Coronavírus — duas doses ou dose única. Caso de ter tomado apenas a primeira dose da vacina, será necessário apresentar o comprovante juntamente com o resultado negativo para Covid-19 do tipo PCR (feito até 48h antes) ou antígeno (24h antes). Para os não elegíveis para vacinação, deve ser apresentado o resultado negativo para Covid-19 do tipo PCR (até 48h) ou antígeno (até 24h). O não cumprimento das normas sujeitará o infrator às medidas previstas na legislação sanitária.

Ingressos

Auditório Claudio Santoro

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.800 – Alto da Boa Vista

Segunda a quarta: gratuito, retirada de ingressos 10 dias antes de cada evento, limitados a quatro por pessoa.

Quinta a domingo: R$ 100,00 e R$ 50,00

Venda de ingressos na bilheteria do local apenas em dias de concerto, com 3h de antecedência.

Palácio Boa Vista

Av. Adhemar Pereira de Barros, 3001 – Alto da Boa Vista

11h e 16h: gratuitos, retirada de ingressos 10 dias antes de cada evento, limitados a dois por pessoa.

21h: R$ 100,00

Venda de ingressos na bilheteria do local apenas em dias de concerto, com 3h de antecedência.

Parque Capivari

Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1.291 – Capivari

Entrada franca e sem retirada de ingressos

Central de Vendas

festivalcamposdojordao.byinti.com

Tel: 11 3777.9721 (de segunda a sexta, das 12h às 18h)

Bilheteria na Praça do Capivari: diariamente, das 10h às 18h

Sobre o Festival de Verão de Campos do Jordão

O Festival de Verão de Campos do Jordão em 2022 marcará a inauguração do novo Auditório do Parque Capivari. Dos 54 concertos que ocorrerão ao longo do festival, 16 serão no novo local.

Diferente do tradicional festival de inverno da cidade, que traz uma programação voltada à música clássica, a edição de verão se dedicará à música popular e contemporânea erudita. A seleção dos artistas convidados foi feita pelas cantoras e compositoras brasileiras Mônica Salmaso e Clarice Assad.

Entre as atrações estão apresentações de músicos como o cantor João Bosco, o violinista Guinga e o baterista Edu Ribeiro, que ganhou o Grammy em 2013 com o melhor álbum de jazz latino. Haverá também shows internacionais com a indiana Varijashree e a dupla portuguesa Maria João e Mário Laginha.

No Módulo Pedagógico, o festival de verão receberá 70 alunos de 16 a 30 anos, divididos em três modalidades: instrumento, canto popular e composição.

Segundo a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, foram cerca de R$ 4,2 milhões investidos no festival de verão, que deve trazer um grande retorno financeiro para Campos do Jordão. O famoso festival de inverno, por exemplo, gerou impacto de R$ 131 milhões para a economia local com a vinda de turistas.

Depois do sucesso das transmissões ao vivo inauguradas no 51º Festival de Inverno, em julho de 2021, a edição de Verão seguirá com os concertos exibidos noYouTube do evento e também na plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Serão ao todo 22 apresentações que poderão ser acompanhadas gratuitamente por esses canais digitais.

O 1º Festival de Verão de tem direção executiva de Marcelo Lopes, direção artística de Arthur Nestrovski, curadoria artística de Mônica Salmaso (Música Popular Instrumental) e de Clarice Assad (Música Erudita Contemporânea), e coordenação artístico-pedagógica de Daniel D’Alcantara (Música Popular Instrumental) e de Ricardo Bologna (Música Erudita Contemporânea).

Com o novo formato, o Governo do Estado de São Paulo busca ampliar este já tradicional evento – no que diz respeito à época de sua realização, potencializando a capacidade turística do Vale do Paraíba, e ao seu aspecto conceitual, abraçando linguagens e formatos musicais explorados com menor frequência no Festival de Inverno (que em 2022 chegará à sua 52º edição).