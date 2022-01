PodCast NetCampos em Campos do Jordão com Oséias de Paula Rodrigues

Estamos caminhando para mais um PodCast NetCampos, nossa próxima transmissão irá acontecer nesta sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, e o entrevistado da noite será o querido amigo Oséias de Paula Rodrigues, que é Pastor, Escritor e Doutor em Teologia Sistemática.

Natural da cidade de Brasópolis – MG, filho de José Rorigues e de Rosa Rodrigues, Oséias é casado com Paula Buccioli Rodrigues, é Bacharel em Teologia Pela FATEB E FAIFA, além de ter feito o Curso Avançado em teologia pelo IBAD/FABAD; Mestre em Teologia Histórica pela ESUTES e Doutor em Teologia Sistemática pela Universidade da Bíblia é ainda, Diretor e Professor do Curso teológico do SETY (Seminário de Educação Teológica YESHUA) e também Pastor da Igreja Presbiteriana Philadelfia em Campos do Jordão – SP.

Oséias Rodrigues estará lançando seu mais novo livro com o título: “Você não é a Igreja – Natureza, marcas, governo e a missão da verdadeira Igreja”, o lançamento será no sábado, dia 5 de fevereiro de 2022 as 16h, na Igreja Presbiteriana Philadelfia, que fica em Vila Jaguaribe na Rua José Dinamarco, 348.

Venha participar de mais uma entrevista especial no PodCast NetCampos, um programa feito exclusivamente para você que deseja conhecer mais sobre Campos do Jordão, a transmissão será realizada pela página no facebook (facebook.com/camposdojordao), pelo youtube no canal (youtube.com/portalnetcampos) e pelo twitter em ( twitter.com/netcampos).

A transmissão será realizada nesta sexta-feira (28), a partir das 19h30. Esperamos você!