Seis Brasileiros Garantem Vaga na Chave Principal do IPG Open de Tênis em Campos do Jordão

O Brasil será a grande força do tênis no IPG OPEN DE TÊNIS, torneio internacional que será realizado de 29 de janeiro a 6 de fevereiro em Campos do Jordão, contando pontos para o ranking mundial da ATP.

Dia 15 foram encerradas as inscrições na ITF – International Tennis Federation, classificando 20 jogadores pelo ranking da ATP para a chave principal, e entre eles há seis brasileiros, Igor Marcondes, Daniel Dutra da Silva, Pedro Sakamoto, Gilbert Klier Júnior, Oscar Jose Gutierrez, e Gustavo Heide.

Como a organização concederá mais 4 wild cards (convite) a brasileiros, independente do ranking que ocupam, o país tem garantidos 10 jogadores na chave principal, podendo ainda aumentar porque o torneio qualifying, que será disputado dias 29 e 30 de janeiro, classificará mais oito jogadores.

Além do Brasil também estarão na chave tenistas de mais 10 países: três dos Estados Unidos, dois da Argentina, dois da Alemanha, e um da Colômbia, França, Grécia, Peru, Romênia, Suécia e Tunísia.

“Atingimos assim nosso objetivo de oferecer boas oportunidades aos brasileiros para marcarem pontos no ranking mundial, o que lhes permitirá participar de outros torneios profissionais”, diz Mauro Menezes, promotor do evento, e ex-tenista profissional de grande sucesso, explicando que o patrocínio do banco BV foi fundamental para tornar o torneio realidade. “O BV tem dado grande ajuda ao tênis brasileiro, e há três anos patrocina também o nosso Instituto Próxima Geração, que atende 120 crianças em Osasco”.

Os jogos serão realizados nas quatro quadras do Campos do Jordão Tênis Clube, e as arquibancadas terão cadeiras individuais. Haverá ainda salas para os jogadores, árbitros, imprensa e patrocinadores. Não haverá cobrança de ingresso.

Os 20 jogadores que estão garantidos na chave principal são estes:

1 – Filip Cristian Jiano – Romênia – Ranking 320

2 – Igor Marcondes – Brasil – 326º

3 – Aziz Dougaz – Tunísia – 343º

4 – Nicolas Moreno de Alboran – Estados Unidos – 348º

5 – Daniel Dutra da Silva – Brasil – 349º

6 – Louis Wessels – Alemanha – 361º

7 – Michael Pervolarakis – Grécia – 366º

8 – Pedro Sakamoto – Brasil – 368º

9 – Dragos Nicolae Madaras – Suécia – 374º

10 – Oliver Crawford – Estados Unidos – 399º

11 – Elmar Ejupovig – Alemanha – 400º

12 – Francisco Comesana – Argentina – 412º

13 – Nicolas Alvarez – Peru – 414º

14 – Gilbert Klier Júnior – Brasil – 416º

15 – Zane Khan – Estados Unidos – 425º

16 – Mathieu Perchicot – França – 440º

17 – Matias Franco Descotte – Argentina – 465º

18 – Oscar Jose Gutierrez – Brasil – 467º

19 – Gustavo Heide – Brasil – 474º

20 – Nicolas Barrientos – Colômbia – 477º

Campos do Jordão é uma cidade turística, que fica na Serra da Mantiqueira, conhecida como Suíça Brasileira, com clima ameno, excelente para a prática de esportes.

O torneio tem apoio das empresas Grupo GPS, EGA Solutions e Wilson.