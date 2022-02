AirCloset – Aluguel de Casacos e Carrinho de Bebê chega a Campos do Jordão

Comprar um casaco para viajar apenas 1 ou 2 vezes no ano sempre foi uma opção, por falta de escolha. O aluguel de casacos em cidades turísticas é inovador, prático, muito econômico, evita compras desnecessárias, e garante economia de espaço e variação nos looks. Já o carrinho de bebê ou de passeio para as mamães viajantes sempre foi um desafio na hora de arrumar as malas.

Ideal para quem procura comodidade e praticidade, o aluguel de casacos, carrinho de bebês e de diversos outros itens que são frequentemente utilizados pelas pessoas que estão a passeio nas cidades, além de garantir economia traz muita praticidade.

A economia compartilhada tem se tornado cada vez uma realidade e a moda sustentável vem com força total, já que a indústria da moda é a terceira mais poluente do mundo.

A AirCloset é uma plataforma de aluguel de casacos e itens de viagem que surgiu em Gramado e agora chega em Campos do Jordão com uma loja física no centrinho turístico em Vila Capivari.

A empresa atende milhares de viajantes, das diversas regiões do país que visitam Campos do Jordão, seja a passeio ou para descanso. Pessoas que não querem comprar algo que não irão mais utilizar, não querem levar excesso de bagagem, ou querem looks novos para as lindas fotos na cidade.

Saiba como Alugar na AirCloset em Campos do Jordão

O aluguel pode ser feito através do site ou loja física e a retirada e devolução é feita em no centro turístico Vila Capivari. Basta entrar no site, escolher o casaco preferido com 72h de antecedência da retirada, visualizar o local de retirada e fazer a reserva.

Você receberá um voucher com todas as informações para retirada do produto na loja. Ou você pode optar em ir direto na loja física, quando chegar na cidade.

É possível também pelo delivery com custo adicional através do WhatsApp.

No próprio site da empresa você consegue visualizar no google maps a localização da loja para a retirada do casaco, para que você consiga se organizar antes mesmo de chegar a cidade.

A AirCloset tem parceria com lavanderias da cidade e passa por um controle de qualidade diário ao voltarem das locações, te dando mais tranquilidade nesse novo conceito.

O custo benefício é muito interessante, já que geralmente os turistas ficam em média 2 dias na cidade, e um casaco específico de inverno, gira em torno de R$ 700,00 reais e pode ser alugado por valores a partir de R$ 45,00 reais.

Quem vem para Campos do Jordão no inverno, agora não precisa mais se preocupar com instabilidade do clima. Esfriou?! É só correr para a AirCloset.

Endereço: Rua Macedo Soares, 262, Loja 09. Vila Capivari.

Agora é só arrasar fazendo moda sustentável. Ideia sensacional!

Além de casacos, a AirCloset aluga também acessórios de inverno e itens para ajudar os viajantes da cidade como: carrinho de bebê, secador, guarda-chuva, chapinha, ferro de passar e mais de 30 ítens. A AirCloset também está presente em Gramado|RS, e tem a pretensão de chegar em outras cidades turísticas como Olímpia|SP e Natal|RN.

Carrinho de bebê para aluguel em Campos do Jordão na AirCloset

É a primeira franquia neste ramo no Brasil e prometem escalar para todas as cidades turísticas do país. Ideia genial.

Informações:

www.aircloset.com.br

[email protected]

Redes sociais:

@airclosetcamposdojordao – (12) 99662-8043

@airclosetgramado – (62) 982734685