Campos do Jordão e outras cidades do Brasil e do mundo veem no live streaming uma forma de incentivar o setor de turismo

O atualmente tão conhecido e utilizado recurso de live streaming remonta a tempos muito anteriores do que se imagina. O primeiro live streaming aconteceu em 1993, quando uma banda americana de garagem transmitiu um show ao vivo pela internet. Bem antes disso, nos anos 1920, existiu uma plataforma de áudio chamada Muzak — era o início do streaming como conhecemos hoje. No entanto, o live streaming precisou aguardar por alguns avanços tecnológicos para que pudesse se consolidar. A invenção do computador e da internet, com certeza, foi o que possibilitou a popularização do streaming nos quatro cantos do mundo.

O termo “live streaming” foi incorporado do inglês para o vocabulário do brasileiro e significa uma transmissão de dados de áudio e vídeo que ocorre de maneira instantânea e contínua por meio de uma rede de internet. No streaming, não é preciso que nenhum dado seja armazenado ou baixado em seu dispositivo eletrônico, por isso a transmissão é mais ágil e simultânea.

Live streaming: uso da ferramenta se espalhou por diversas indústrias

O surgimento da plataforma YouTube, em 2005, foi um dos principais marcos para a história do streaming, sendo hoje a maior plataforma de vídeos do mundo, com mais de 4 bilhões de vídeos visualizados todos os dias. Depois, surgiram Spotify, em 2006, e Netflix, em 2007, duas plataformas que também estão hoje entre as maiores do mundo em seus nichos. Atualmente, além das plataformas específicas de streaming, outros sites incorporaram esse modelo como uma de suas funcionalidades.

É o que aconteceu com o Facebook e o Instagram, redes sociais criadas com outra finalidade, mas que hoje oferecem o recurso de live streaming para todos os seus usuários.Uma das indústrias em que a tecnologia de live streaming mais é usada é, sem dúvidas, a do entretenimento.

O setor de jogos é um dos que mais vêm se beneficiando do uso dessa ferramenta, pois, por meio dela, conecta jogadores em todo o planeta e possibilita que muitos deles façam “sessões ao vivo”, ou seja, joguem enquanto outras pessoas acompanham. Um grande exemplo disso é a Twitch TV, serviço de streaming de vídeo ao vivo cujo foco são streaming ao vivo de games e transmissão de torneios de esportes eletrônicos. Outro ramo do entretenimento que também vem fazendo bom uso da ferramenta é o de iGaming.

Algumas plataformas de jogos de cassino online utilizam a tecnologia de streaming em sua página para criar uma experiência imersiva de cassino ao vivo, fazendo com que os usuários se sintam realmente dentro de um cassino físico. Dessa forma, os jogadores podem se divertir optando por modalidades como blackjack ou roleta, nas quais poderá se comunicar em tempo real com crupiês também reais.

Mas não foi apenas a indústria do entretenimento que viu nessa tecnologia uma aliada. A indústria da moda também utiliza bastante esse recurso, sendo usado tanto para transmitir desfiles quanto para realizar vendas de peças. No comércio, a ferramenta é utilizada para mostrar mercadorias aos consumidores, vendê-las online e até realizar promoções e sorteios. Essa tecnologia tem sido adaptada a diferentes setores — e foi o que aconteceu com o turismo, que passou a utilizar o streaming para atrair visitantes a certas localidades.

Como o live streaming é utilizado no turismo?

Aqui em Campos do Jordão, por exemplo, onde são encontradas diversas opções de roteiros culturais, alguns eventos passaram a ser realizados com a ajuda de recursos de live streaming. A cidade é muito visitada no período do Natal, quando acontecem eventos específicos da época e a decoração passa a ser uma atração a mais.

No Natal de 2021, a NetCampos preparou uma live streaming para que as pessoas pudessem percorrer as principais avenidas decoradas da cidade, podendo apreciar o Natal característico de Campos do Jordão mesmo que não pudessem visitar a localidade.

Um outro exemplo, mais recente, foi a comemoração de 60 anos da estadia da Seleção Brasileira de Futebol na cidade, que também aconteceu por meio do live streaming. Outro exemplo do uso de live streaming no setor de turismo do Brasil é a Pinacoteca de São Paulo, um dos mais conhecidos museus do país.

O local criou um tour virtual em 2021, possibilitando que pessoas visitassem as obras expostas por meio da realidade virtual. No entanto, ao atravessarmos fronteiras também encontramos outros exemplos de como o turismo vem se reinventando por meio do uso da tecnologia. Na Cidade do México, por exemplo, o museu da famosa artista plástica Frida Kahlo, La Casa Azul, que funciona desde 1958, criou um tour virtual em formato 360 graus quando precisou ficar fechado para visitação por um período. Sem sair de casa, as pessoas puderam visitar o museu apenas acessando a internet, usando a tela para se locomover.

Outra forma de experimentar simultaneamente a realidade virtual e o turismo é por meio de aplicativos como o Olhe ao Redor, que permite aos turistas visitar com visualização em 3D as ruas e atrações turísticas de locais como San Francisco, Dublin e Osaka. Além disso, vários outros modelos de estratégias tecnológicas passaram a ser usados como forma de divulgar os pontos turísticos de um determinado local e criar novas experiências, atrações e oportunidades.

Como vemos, o turismo vem encontrando novas formas de se manter em alta. Por meio do uso de tecnologias como o live streaming, os viajantes têm a chance desfrutar um pouquinho do seu destino de eleição antes mesmo de chegar lá e as cidades conseguem gerar um maior interesse para atrair mais turistas.