Espaço Vivere em Campos do Jordão Apresenta Talks e Jantares

Evento no Espaço Vivere Capivari, em Campos do Jordão, ocorre entre os dias 14 e 17 de fevereiro; mesa posta e destination wedding são temas em destaque

Para celebrar o verão, o Espaço Vivere Capivari, em Campos do Jordão, realiza entre os próximos dias 14 e 17 de fevereiro, seu Festival de Verão. O evento “Vivere Verão”, comandando por Carmem e Bruno Alvim, contará com talks informativos e culturais, com temas como mesa posta e destination wedding.

“São assuntos atuais que têm movimentado a indústria do design de interiores e está atrelado ao ‘receber bem’ em casa”, afirmou Carmem.

O bate-papo ocorre no dia 14 sobre mesa posta. No dia 15 será a vez de políticos locais, associação comercial, representantes do setor hoteleiro e formadores de opinião se unirem para entender as necessidades de Campos do Jordão como destination wedding. Neste dia, o evento será liderado pelas wedding planners Ellen Diniz e Renata Abrantes, com a presença de lideranças da Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos) e Caes (Clube de Assessores e Organizadores de Eventos Sociais).

Jantares temáticos, vocação do Espaço Vivere Capivari, fecham a agenda nos dias 16 e 17. O evento segue todos os protocolos de segurança definidos pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo.

Serviço:

O Espaço Vivere Capivari fica na rua Alexandre Machado, 22, Jd. Elizabete, Campos do Jordão. Para reservar lugares e mais informações: (12) 99141-9276.

Veja Programação: