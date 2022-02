Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro ensinam a produzir confetes de carnaval ecológicos em Campos do Jordão

A equipe educativa do Museu Felícia Leirner e do Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, vai ensinar o público a produzir confetes de carnaval ecológicos usando como matéria-prima folhas caídas de árvores e plantas que compõem a flora do complexo ambiental onde ficam as duas instituições. Serão oficinas presenciais, realizadas no sábado (5) e no domingo (6), em duas sessões, uma às 11h e outra às 15h.

No dia 5 (sábado) a entrada será mediante compra de ingresso na bilheteria do Auditório Cláudio Santoro sendo R$15,00 (inteira) e R$7,50 (meia/estudante e idoso). Já no dia 6 (domingo), a entrada será gratuita. Limite de 10 participantes por oficina.

Quem perder a oficina presencial, ainda terá oportunidade de aprender a confecção dos confetes ecológicos pelas redes sociais do Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro, na próxima terça-feira (8), às 18h.

Visitação

O complexo que reúne Museu e Auditório, em Campos do Jordão, está aberto normalmente para visitação presencial de terça-feira a domingo, das 9h às 18h, conforme os protocolos de segurança sanitária.