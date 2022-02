Painel discute as perspectivas do mercado financeiro para 2022 em São Paulo

Depois de um ano turbulento e com altas e baixas no cenário econômico por conta da pandemia do coronavírus chegou o momento do país seguir em frente, mas o que esperar de 2022 e quais as perspectivas de especialistas para o mercado financeiro nos próximos meses?

Para apresentar os diversos pontos de vista do atual cenário político e econômico, debater os principais desafios da economia e compartilhar as projeções feitas por especialistas do mercado financeiro, a WFlow Investimentos realiza no próximo dia 16, o painel “Perspectivas 2022 – O ano projetado por especialistas do mercado financeiro”.

O evento, que será realizado a partir das 19h no auditório do Clube Monte Líbano, no Jardim Luzitania, na região de Moema, em São Paulo, será presencial e transmitido online pelo canal da WFlow no YouTube.

No local, serão seguidos todos os protocolos sanitários de segurança para o combate à Covid-19, com o uso obrigatório de máscara e apresentação do comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.

Participam do painel “Perspectivas 2022”, o sócio da WFlow Investimentos, Paulo Saad, o analista político e estrategista macro da XP Investimentos, Victor Scalet, e o CEO da Az Quest Investimentos, Walter Maciel. No final da apresentação, o público poderá fazer perguntas sobre o tema apresentado pelos palestrantes.

“É um momento exclusivo para investidores e assessores do mercado financeiro, que terão a oportunidade de conhecer as perspectivas dos especialistas do setor. A missão da WFlow é guiar os investidores e seus assessores de forma estratégica para as melhores tomadas de decisão neste ano”, disse Paulo Saad, da WFlow Investimentos.

Segundo Saad, o ano passado chegou ao fim com uma queda de 12% para o Ibovespa, com várias empresas revisando suas projeções para 2022 para baixo nos últimos meses em meio ao cenário de aperto monetário não somente no Brasil, mas em outros países. Outros fatores que complicam a situação são o alto risco fiscal e o ano de eleição no país.

“Teremos boas oportunidades para 2022. A bolsa brasileira continuará barata excluindo commodities, em relação à Renda Fixa e no relativo contra outras Bolsas. Para o investidor com paciência e visão de longo prazo, esses momentos de turbulência e incertezas tendem a ser os melhores para investir”, disse.

O Clube Monte Líbano fica na avenida Avenida República do Líbano, nº 2.267, no Jardim Luzitania, região de Moema, em São Paulo.

O painel “Perspectivas 2022 – O ano projetado por especialistas do mercado financeiro” será transmitido ao vivo pelo YouTube. CLIQUE AQUI para acessar o canal e ativar o sininho para receber a notificação.

