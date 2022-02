Principal Favorito, Alvares Avança no IPG Opem em Campos do Jordão

O peruano Nicolas Alvarez, 417º do mundo, e principal favorito ao título do IPG Open de Tênis, venceu na manhã desta quarta-feira, o brasileiro Lucas Muratori, convidado da organização, e avançou a segunda rodada da competição que distribui US$ 25 mil dólares, e conta pontos para o ranking da ITF – Federação Internacional de Tênis.

Em partida que teve 0h40min, Alvarez marcou 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/1. Na próxima fase, o peruano vai enfrentar o vencedor do confronto entre o italiano Marco Brugnerotto e o brasileiro João Victor C. Loureiro.

Parte da família de Muratori que é de Campos do Jordão esteve acompanhado o jogo.

“Meu pai (Marco Muratori), minha mãe (Sonia Muratori) e meu avô (Antonio Muratori) estiveram presente na torcida. Alguns amigos também estava lá me dando forças. Procurei fazer meu jogo, foi uma experiência muito boa. Meu adversário que é o principal favorito não me deu muitas chances, mas vou curtir este momento e esta experiência que adquiri hoje”, disse Lucas.

Ele que é canhoto como o Nadal, tem o espanhol como ídolo. “Procuro assistir os jogos dele, a determinação que ele demonstra, serve como parâmetro para mim. Sei que vou precisar lutar muito para ocupar um lugar de destaque no tênis. Volto a agradecer a organização pela oportunidade, vou continuar na luta por jogar mais torneios deste nível”, concluiu Lucas que treina seis horas por dia. Lucas foi 7º no ranking do COSAT 16 anos, e número 2 do Brasil.

Já o boliviano Murkel Dellien também garantiu vaga na segundada rodada, ele superou o brasileiro João Marcos Nusdeo, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1.

Na próxima rodada Dellien vai enfrentar o vencedor do confronto entre o brasileiro Fernando Yamacita e o argentino Matias Franco Descotte, 3º principal favorito.