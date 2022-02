Turismo de SP mapeia destinos pet friendly

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo está realizando um mapeamento de destinos turísticos que recebem animais domésticos em seus meios de hospedagem e atrações. A ideia é criar um catálogo de municípios paulistas pet friendly, uma espécie de guia online que ajude na decisão sobre a viagem, além de mobilizar todo o setor sobre a importância desse segmento de negócio.

Esta é a primeira vez que o estado de São Paulo faz um diagnóstico dos municípios e empreendimentos que atendem a este mercado. Vão constar no guia os estabelecimentos que puderem ser acessados virtualmente por site oficial ou rede social, para que seja possível consultar informações atualizadas.

Atender às famílias multiespécies tem sido uma demanda frequente em pousadas, hotéis e demais atrativos turísticos. A mudança se deve, essencialmente, ao crescimento do mercado pet, que fatura mais de R$ 35 bilhões por ano no país, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, e sustenta mais de 140 milhões de animais de companhia no Brasil.

Restaurantes e atrações turísticas já aceitam os bichinhos e oferecem espaços especialmente pensados para eles. Algumas pousadas exibem selos pet friendly que atestam uma edificação segura aos animais e rede de funcionários treinada para receber os novos hóspedes.

Alguns municípios paulistas inclusive já mudaram suas leis para aceitar cães e gatos em locais antes proibidos, como praias.O estudo foi encaminhado às secretarias municipais, meios de hospedagem e atrativos inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Para cadastrar algum município ou estabelecimento, clique aqui: https://bit.ly/3B3ns6x