Últimos dias do 1º Festival de Verão em Campos do Jordão! Veja a programação

O 1º Festival de Verão de Campos do Jordão chega agora à sua reta final com uma programação musical intensa no fim de semana (11 a 13/fev), dividida em três locais da cidade serrana: o palco do novo Parque Capivari, com shows gratuitos sábado e domingo; o tradicional Auditório Claudio Santoro, no Museu Felícia Leirner (R$ 50,00, sexta e sábado); e o Palácio Boa Vista (sábado, às 11h e 16h: gratuito; sexta e sábado, às 21h: R$ 50,00).

Na noite de sexta (11/fev, 20h), o Auditório Claudio Santoro recebe um concerto do quarteto liderado pelo instrumentista Teco Cardoso (saxofone e flautas), com compositores como Dolores Duran, Moacir Santos, Tom Jobim e Chico Buarque no programa, além de peças do próprio Teco Cardoso (concerto com transmissão ao vivo no YouTube do Festival).

O sábado (12/fev) começa com uma apresentação gratuita do conjunto São Paulo Chamber Soloists, acompanhado de Clarice Assad (uma das curadoras do Festival) e do baterista Felipe Cotta, no Parque Capivari, às 11h.

Às 14h será a vez da São Paulo Big Band (banda residente do Festival) receber a cantora indianaVarijashree Venugopal, que viralizou na internet cantando em scat (técnica de canto típica do jazz) a música Giant Steps, de John Coltrane. Fã de música brasileira, Venugopal vai mostrar, ao lado da SP Big Band, um programa com nomes como Pixinguinha, Baden Powell, Tom Jobim e João Bosco, além de peças de seu país de origem.

A noite de sábado guarda mais atrações: às 20h, no Parque Capivari, a Brasil Jazz Sinfônica recebe os músicos Renato Borghetti e Toninho Ferragutti; e o Auditório Claudio Santoro abriga seu concerto de encerramento, às 21h, com a dupla Mônica Salmaso (cantora que também é curadora artística do Festival) e André Mehmari(piano). Esta apresentação também terá transmissão digital.

E no domingo (13/fev), último dia do evento, os concertos serão todos gratuitos e no belo Parque Capivari: às 11h, o quarteto de violões Maogani sobe ao palco para entoar um repertório com composições próprias e de nomes como Chico Buarque, Ernesto Nazareth, Tom Jobim, Gilberto Gil e Villa-Lobos, entre outros. E, finalmente, às 16h, o novo palco do Capivari recebe a Big Band do Festival (outra banda residente do evento) e o Ensemble Contemporâneo e o Ensemble Popular do Festival, ambos formados por alunos bolsistas que participaram desta edição, fazendo, assim, deste encerramento um momento muito especial.

Depois do sucesso das transmissões ao vivo inauguradas no 51º Festival de Inverno, em julho de 2021, a edição de Verão segue com todos os concertos do Auditório exibidos no YouTube do evento e também na plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Terão sido ao todo 22 apresentações que puderam ser acompanhadas gratuitamente por esses canais digitais.

Toda a programação segue respeitando rigorosamente os protocolos de segurança e saúde, bem como as restrições em vigor no estado e em Campos do Jordão. A apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 – duas doses ou dose única – é obrigatória para assistir aos concertos, em todos os locais, a partir de 12 anos.

SOBRE O FESTIVAL DE VERÃO E INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Criado em 1970 pelos maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima, o Festival de Campos do Jordão combina, com excelência, uma programação de música de concerto a um trabalho pedagógico amplo e qualificado. Ao longo de suas 51 edições, o evento, tradicionalmente realizado no Inverno, se consolidou como o maior e mais importante festival de música clássica da América Latina, oferecendo aos bolsistas a vivência com importantes nomes da música nacional e internacional e, paralelamente, uma programação cultural de qualidade, que beneficia não somente a cidade de Campos do Jordão como todo o seu entorno, ampliando as oportunidades de acesso à música erudita.

REALIZAÇÃO

O 1º Festival de Verão de Campos do Jordão é um programa do Governo do Estado de São Paulo, realizado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e pela Fundação Osesp. Tem direção executiva de Marcelo Lopes, direção artística de Arthur Nestrovski, curadoria artística de Mônica Salmaso (Música Popular Instrumental) e Clarice Assad (Música Erudita Contemporânea), e coordenação artístico-pedagógica de Daniel D’Alcantara (Música Popular Instrumental) e Ricardo Bologna (Música Erudita Contemporânea).