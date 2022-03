2ª Virada Gastronômica de Campos do Jordão acontece entre os dias 17 e 20 de março

Campos do Jordão é a cidade dos festivais e esbanja tranquilidade, natureza e um roteiro gastronômico de dar inveja as melhores e mais sedutoras cidades do mundo. Repleto de atrações culturais, por boa parte do ano, o município realiza neste mês de março a 2ª edição da Virada Gastronômica, um evento que proporciona boa comida e arte nos principais bares e restaurantes da região.

Produzido pela associação Cozinha da Mantiqueira, e em parceria com o Senac, a Virada Gastronômica terá quatro dias de duração, e reunirá artistas dos mais diferentes gêneros em apresentações gratuitas que atenderão os mais diversos públicos. Exposições, música e dança fazem parte da programação que ainda promete oferecer uma riquíssima viagem aos sabores da Mantiqueira.

Confira a programação:

O Bardo e o Banjo

O Bardo e O Banjo é o alter ego de Wagner Creoruska Jr., músico de 28 anos que desplugou cabos e microfones e levou a sua arte às esquinas mais movimentadas de São Paulo. Hoje, como um quarteto, o grande trunfo da banda é se relacionar com o público e fazer música ao vivo, através da sonoridade rústica, espontânea e cativante que o folk e o bluegrass proporcionam.

Quando: 18,19 e 20/03 às 13h30 e 20h.

Onde: Pub ART BBQ

Endereço: Al. dos Despachantes Aduaneiros de Santos – Vila Floresta, Campos do Jordão – Mais informações: (12) 99740-0777

Exposição Eduardo Miguel Pardo

Eduardo Miguel Pardo aposta em materiais reaproveitados da própria natureza como pedaços de madeira e fibras diversas encontradas por ele. Usando como referência a fauna e a flora da Mantiqueira, o artista também concebe bonitas peças que são verdadeiras obras de arte, utilizando-se da técnica de encaixe, ou seja, sem a utilização de pregos ou parafusos na confecção de seu trabalho. As obras estarão expostas no ambiente e algumas voando sobre as mesas.

Quando: De 17 a 20/03

Onde: Restaurante Donna Pinha

Endereço: Antônio Joaquim de Oliveira 647 Centro – Santo Antônio do Pinhal –

Mais informações: (12) 3666-2669

Exposição de Mandalas

A artista plástica Sabrina Molina Lopes associa geometrias sagradas, espiritualidade e arte em Mandalas personalizadas que serão expostas nos quatro dias do evento.

Quando: De 17 a 20/03

Onde: Empório e Restaurante Matterhorn

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão.

Mais informações (012) 3663 1841

Encontro literário

Atuando há 33 anos na Cidade, o Sebo do Jordão leva o Espaço da Literatura Jordanense para o empório com títulos de escritores locais e autores que escreveram sobre a “Montanha Magnífica”, denominação do historiador Pedro Paulo Filho à Campos do Jordão, em sua importante obra que conta a história da cidade.

Quando: De 17 a 20/03

Onde: Empório e Restaurante Matterhorn

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão.

Mais informações (012) 3663 1841

Celebrar o outono

Projeto que reúne música ao vivo, cordel, intervenções poéticas e gastronomia.

Quando: 20/03 das 11h às 16h

Onde: Dona Chica

Endereço: Av. Pedro Paulo, s/n – Horto Florestal, Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 99731-3953

Jantar Queijo, Prosa e Música

O chef de cozinha e afinador de queijos Vitor Pompeu conduzirá um descontraído jantar apresentando os sabores de pequenos produtores da Mantiqueira. Neste evento os protagonista serão os queijos que estarão presentes do começo ao fim da experiência em diferentes formas.

A ação contará com a trilha sonora do cantor Marcelo Desidério, reconhecido pelo seu sofisticado repertório repleto de brasilidades.

Quando: 19/03 às 19h30

Onde: Moringa Mantiqueira

Endereço: Av. Emílio Ribas, 478 – Capivari, Campos do Jordão.

Mais informações (012) 99641-2787

Música e Dança no Pennacchi

Antônio Luiz Backer (Piano) – 19/03 às 19h

Vanessa ballet (Dança) – 19/03 às 16h

Airton Silva (Piano) – 19/03 às 19h30

Claudio Goldman (Piano e Voz) – 19/03 às 19:30

Ana Caram (Música) – 19/03 às 21h

Onde: Restaurante Pennacchi

Endereço: Av. Ernesto Diederichsen, 282 – V Matilde, Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 3668-5000

Country e Sertanejo no Bonanza

Roger – 19/03 às 17h

Rafael e Dinelson – 19/03 às 00

Onde: Bonanza Grill

Endereço: Est. Municipal do Toriba, 1360, Campos do Jordão.

Mais informações: (012) 99759-8999

Fábio Lucas (música)

Quando: 17/18 e 19/03

Onde: Restaurante La Gália

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari, Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 3663-2993

Mostra de livros antigos da Literatura Francesa

Quando: 17/18 e 19/03 a partir das 12h30

Onde: Restaurante La Gália

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari, Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 3663-2993

Concerto de violão com o artista regional Gabriel

Quando: 19 e 20/03 às 12h30

Onde: Bella Vista Restaurante

Endereço: Alameda Pérolas, 182 – Morro do Elefante – Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 99705-2246

Leandro Lima – Música italiana

Quando: 18/03 às 19h

Onde: Cantina Nonna Mimi

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 2438 – V Telma, Campos do Jordão – SP

Mais informações: (12) 3662-3522

Jam Session com Fernando Meira

Quando: 18/03 às 19h

Onde: Restaurante Mercearia Campos

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Campos do Jordão.

Mais informações (012) 3663 6464

Feijoada com chorinho

Quando: 19/03 a partir das 11h

Onde: Restaurante Mercearia Campos

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Campos do Jordão.

Mais informações (012) 3663 6464

Banda Two Zé

Quando: 18/03 a partir das 17h

Onde: Esquina do Djalma

Endereço: Esquina da Djalma Forjaz e Macedo Soares – Campos do Jordão

Irwing Baptista Trio

Quando: 19/03 a partir das 17h

Onde: Esquina do Djalma

Endereço: Esquina da Djalma Forjaz e Macedo Soares – Campos do Jordão

Sobre os bares e restaurantes participantes

Pub Art BBQ

O Pub Art BBQ é um anexo da pousada que oferece restaurante, bar, lounge compartilhado e jardim em Campos do Jordão. A 1,4 km do Belvedere e a 3,3 km de Capivari, a propriedade oferece churrasqueira e terraço. O WiFi gratuito e o serviço de quarto estão disponíveis.

Todos os quartos da pousada possuem vista da montanha.

Endereço: Al. dos Despachantes Aduaneiros de Santos – Vila Floresta, Campos do Jordão – Mais informações: (12) 99740-0777

Donna Pinha

Com ambiente rústico e aconchegante, o restaurante Donna Pinha oferece o verdadeiro sabor da culinária da montanha nas antigas instalações do Santa Truta, em Santo Antonio do Pinhal.

Pilotado pela Chef Anouk, a casa valoriza os produtos da região da Serra da Mantiqueira durante suas safras, com destaque para os pratos à base de truta e aos fondues. A casa também realiza diversos festivais durante o ano exaltando produtos como a alcachofra, o pinhão, as frutas vermelhas e as flores comestíveis.

O Restaurante Donna Pinha é Associado da Slow Food Brasil e também é Pet Friendly.

Endereço: Antônio Joaquim de Oliveira 647 Centro – Santo Antônio do Pinhal

Mais informações: (12) 3666-2669

Empório e Restaurante Matterhorn

O restaurante fica no andar superior do empório e é perfeito para casais e pessoas que gostam de ambientes clássicos e românticos. Velas deixam à meia luz o salão que tem vista para a Praça do Capivari e o Morro do Elefante. O som do piano completa o cenário. Ao abrir o cardápio, a variedade de vinhos finos e o mais completo menu de sabores suíços, fazem de Matterhorn o lugar ideal para se passar momentos inesquecíveis na serra da Mantiqueira.

Só no Matterhorn é possível levar para casa algumas das opções apreciadas no restaurante. No empório são encontrados todos os tipos de vinhos e fondues que estão no cardápio.

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão.

Mais informações (012) 3663 1841

Dona Chica

Entre as belezas naturais do Horto Florestal de Campos do Jordão, o Restaurante Dona Chica é uma atração à parte. Embaixo das sombras das árvores, a simplicidade do local encanta os olhos e convida para uma pausa na agitada rotina e à contemplação da natureza enquanto aprecia o melhor da culinária natural.

A simplicidade da gastronomia oferecida pelo restaurante é o principal destaque do local, pois além de sabores, os pratos também trazem afeto e isso desperta nos visitantes sensações únicas ligadas aos alimentos, a chamada memória gustativa, que tem o poder de transportar para momentos únicos vividos no passado, como os domingos em família na casa dos avós.

Entre drinks, porções, pratos principais e sobremesas, o Dona Chica se preocupa em trazer ingredientes tradicionais em cada composição, mostrando como a Mantiqueira pode ser muito explorada na culinária.

Endereço: Av. Pedro Paulo, s/n – Horto Florestal, Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 99731-3953

Moringa Mantiqueira

O Moringa Mantiqueira oferece o melhor da gastronomia regional na Serra da Mantiqueira, além do armazém com produtos também regionais e expedições guiadas no local.

Endereço: Av. Emílio Ribas, 478 – Capivari, Campos do Jordão.

Mais informações (012) 99641-2787

Pennacchi Restaurante

O restaurante leva o nome do importante artista que executou encantadores afrescos em vários ambientes do hotel Toriba. Um agradável lugar para apreciar com calma os saborosos pratos e degustar um bom vinho.

Endereço: Av. Ernesto Diederichsen, 282 – V Matilde, Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 3668-5000

Bonanza Gill

Localizado a uma altitude de 1.633m, um dos pontos mais altos da Serra, a vista panorâmica do Bonanza Grill é um atrativo a parte e imperdível, tornando-o um hot spot inesquecível para casais, famílias ou mesmo para encontros de negócios.

A nova administração agrega ao Bonanza Grill a essência do Hotel Toriba que, com quase 80 anos de excelência, é um dos mais aclamados de Campos do Jordão, por ter um serviço excepcional e uma gastronomia múltipla e impecável, que segue alguns preceitos, como o da valorização dos produtores locais e cultivo de horta orgânica. A casa também oferece deliciosos grelhados com sabor inigualável das carnes premium importadas da Argentina e Uruguai.

Endereço: Est. Municipal do Toriba, 1360, Campos do Jordão.

Mais informações: (012) 99759-8999

La Gália

O Restaurante La Gália está localizado no coração de Capivari, o centro turístico de Campos do Jordão, e é referência quando se fala em carnes exóticas. Lá é possível viajar pelos paladares da antiga Gália, região onde hoje se localiza parte da França. Sua rica tradição com carnes de caça preparadas com aromas, sabores e antigos segredos é aqui recriada e enriquecida com o que há de melhor na cozinha internacional.

Com ambiente acolhedor e aconchegante, típico de montanha, um deck com vista para avenida mais charmosa da cidade, ou um local mais reservado e romântico como um mezanino, o La Gália conquista seus clientes em cada detalhe.

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari, Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 3663-2993

Bella Vista Restaurante

O Bella Vista Restaurante traz em seu espaço com vista panorâmica um menu contemporâneo, italiano de sabores e nuances indescritíveis. O local possui uma bela e recheada adega com mais de cem rótulos de vinhos para que o cliente possa ter contato e escolher a própria bebida. Para finalizar a experiência, a casa conta com um lindo cenário estratégico para aquela foto toda instagramável!

Endereço: Alameda pérolas, 182 – Morro do Elefante – Campos do Jordão.

Mais informações: (12) 99705-2246

Cantina Nona Mimi

Em 1950, Amerigo D’ Aurízio e Ermínia Bucciarelli, a Mimi, vieram de Abruzzos na Itália e instalaram-se no Bairro do Bexiga, em São Paulo.

O casal começa a vida no Brasil, com a Cantina Chamarré e depois, ainda na Bela Vista, abre a Cantina do Amerigo. Certo dia, Tito Fernando, um dos cinco filhos do casal, ao visitar

Campos do Jordão apaixona-se pela cidade e, em 1979, abre a Cantina La Bella Itália di Nonna Mimi. Hoje, a Cantina é dirigida por D. Laura, irmã mais velha de Tito.

A extrema dedicação da proprietária, unida a receitas originais da região dos Abruzzos, faz com que a Cantina seja não só um pedaço da Itália em Campos do Jordão, mas uma extensão da sua casa.

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 2438 – V Telma, Campos do Jordão

Mais informações: (12) 3662-3522

Restaurante Mercearia Campos

Fundado em 2001 no coração da Vila Capivari, o Mercearia Campos é um dos restaurantes mais tradicionais de Campos do Jordão, sendo um dos principais destinos dos amantes da gastronomia e do clima característico da cidade.

A localização privilegiada guarda um ambiente exclusivo e aconchegante, tanto na varanda elevada quanto nas mesas do calçadão, local perfeito para curtir o movimento turístico e ter uma vista privilegiada.

O Mercê é reconhecido pela excelência do serviço e pelo cardápio amplo, com diferentes opções de carnes, massas, aves, peixes, entradas e pratos típicos da Mantiqueira, como os famosos fondues doces e salgados.

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Campos do Jordão.

Mais informações (012) 3663 6464

Esquina do Djalma

A casa possui diversas mesas que se espalham na movimentada esquina, possibilitando aos clientes curtirem o boulevard do badalado bairro de Capivari. O aconchegante ambiente interno mostra uma decoração com ilustrações divertidas que tornam o espaço bem descontraído.

O cardápio, comandado pelo chefe de cozinha Bruno Darlan, que vem de uma experiência de alguns anos no restaurante do Senac de Campos do Jordão, exibe muitas opções de petiscos de boteco, saladas, lanches, sopas e cremes inovadores, sequência de fondues e pratos especiais, com boas novidades feitas com ingredientes produzidos na região, como: tomate de árvore, truta, pinhão, frutas vermelhas e arroz negro, entre outros.

Endereço: Esquina da Djalma Forjaz e Macedo Soares – Campos do Jordão

2ª Virada Gastronômica de Campos do Jordão

Quando: de 17 a 20/03/2022

Realização: Associação Cozinha da Mantiqueira

Apoio: Senac