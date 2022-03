Abav TravelSP abre inscrições nesta segunda-feira (28)

A Abav TravelSP, principal feira de turismo do Estado de São Paulo, que acontece nos dias 28 e 29 de abril, no Centro de Eventos do Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia (SP), está oficialmente com inscrições abertas para agentes de viagens, visitantes do trade, imprensa e gestor de viagem a partir de hoje (segunda-feira, 28).

Com o tema “Reconectado”, o principal foco do encontro é promover novos negócios entre agentes de viagens e os mais importantes fornecedores do setor.

“Certamente o nosso evento será muito especial e marcará uma nova etapa para o turismo nesse momento de retomada, que já começa a dar bons sinais. Estamos ansiosos para novamente reconectar os agentes de viagens e os principais fornecedores do país. Será uma oportunidade de revermos os parceiros profissionais e nos prepararmos de forma ainda mais assertiva para as novas tendências do mercado”, comenta Fernando Santos, presidente da Abav-SP | Aviesp.

Nesta edição, a feira conta com mais uma novidade: a inscrição para os gestores de viagens. “Com os espaços direcionados ao setor corporativo, onde apresentarão debates e palestras sobre o mercado, foi criada essa nova categoria, que os empresários do segmento convidados podem se inscrever”, finaliza o presidente.

Para se inscrever, acesse o site www.abavtravelsp.com.br , clique na aba inscrição e escolha a categoria desejada agente de viagens associado, não associado, gestores de viagens, visitante do trade ou imprensa. No site, o profissional do setor fará a inscrição com o CNPJ da empresa e, na sequência, o CPF.

Protocolos de segurança

A feira seguirá todos os protocolos de segurança exigidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, autoridades locais e Governo do Estado de São Paulo. Para entrar no espaço será necessário apresentar a carteirinha de vacinação ou o cadastro no aplicativo “Conect Sus”. Na prática, a Abav-SP | Aviesp elaborou uma rotina que reforça a higienização de todos os espaços do evento, desde a entrada até os estandes, e, como não poderia faltar, nos ambientes destinados às equipes que trabalharão no encontro.

Acompanhe as informações da associação no site www.abavsp-aviesp.com.br, Instagram (@abavsp.aviesp), Facebook (@Abav-SP/Aviesp) e LinkedIn (Abav-SP/Aviesp).