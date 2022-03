As tendências dos cassinos online para este ano

O ano 2022 vai trazer novas tendências para os cassinos online e reforçar outras, às quais já assistimos nos últimos anos.

Segundo Luiz Carlos, especiliasta do CasinoTopsOnline, os melhores cassinos online da atualidade são inovadores e investem de forma intensa nas últimas novidades da tecnologia e do mundo digital.

No processo, são avaliadas muitas das tendências do público internacional e nacional, tentando compreender o que desejam os novos jogadores online.

Com base nas perspetivas atuais, lhe deixamos 5 tendências para os cassinos online em 2022.

1. Aposta em mais jogos Ao Vivo

Os jogos em Live vêm ganhando cada vez mais destaque e, por isso, se espera que, em 2022, os cassinos online invistam ainda mais nas modalidades Ao Vivo.

Além do aclamado pôquer Ao Vivo, é natural que assistamos ainda a um aumento das ofertas de roleta ou blackjack em Live ao longo deste ano.

2. Investimento em gráficos melhorados

Os gráficos vão se tornando cada vez mais importantes perante a necessidade crescente dos consumidores de interagir com plataformas realistas.

O imediatismo e exigência que define os usuários dos cassinos online na atualidade será, certamente, motivadora de um investimento ainda maior nos jogos escolhidos para as plataformas, tendo por base a qualidade de seus gráficos.

3. Integração de recursos IA no suporte ao cliente

A Inteligência Artificial (IA) vem se apresentando como uma das maiores apostas de investimento dos cassinos virtuais e a sua integração está sendo feita em vários aspetos dessas plataformas, chegando nos próprios jogos, nas estruturas de segurança e também no suporte ao cliente.

Os cassinos virtuais de maior qualidade que ainda não o fizeram, deverão integrar um sistema totalmente automatizado por via de IA em seus cassinos online, para agilizar o processo de atendimento e criar uma melhor dinâmica entre os usuários e as plataformas que promovem os jogos.

4. Maior investimento no marketing de afiliados

Os cassinos virtuais e as casas de apostas online já se encontram entre os principais investidores no marketing de afiliados, mas é esperado que os próximos anos manifestem um acentuar dessa tendência.

Se tratando de uma forma de marketing realizada por pessoas comuns, em seus espaços pessoais – como blogs ou websites próprios – e que se baseia em porcentagens de comissão sobre a conversão, ele é muito vantajoso, quer para quem promove as marcas como para as marcas de cassino online.

Se espera que, em 2022, esses cassinos tenham um investimento ainda maior no marketing de afiliados.

5. Integração de novos métodos de pagamento

As carteiras virtuais e a criptomoeda são exemplos de dois tipos de pagamento que estão se vulgarizando no mundo e também no Brasil.

Se tratando de um dos mercados reconhecidos pela inovação e o vanguardismo, os cassinos online estão passando a apresentar essas novas modalidades de pagamento e expandindo o número de possibilidades apresentadas a seus usuários.

Opções como Paypal, Pix ou Bitcoin já começam a ser bastante regulares nas plataformas de jogo de azar online. Esse ano se espera que muitas outras se juntem a essas, permitindo novos meios de depósito e saque nos cassinos online.