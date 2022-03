Campos do Jordão Recebe Congresso Estadual de Municípios entre os dias 28 e 31 de março.

A APM- Associação Paulista de Municípios realiza o seu já tradicional Congresso Estadual de Municípios, ampliado e com nova dinâmica. A 64° edição terá como tema “O Novo Municipalismo na Construção da Democracia” e irá discutir como o protagonismo dos municípios é fundamental na construção de uma sociedade mais justa e democrática, onde a governança e a sustentabilidade sejam o alicerce.

Neste ano, a APM faz uma parceria inédita com o SEBRAE-SP, para oferecer aos gestores, uma programação ampliada que trará grandes especialistas para tratar de temas que impactam a vida das pessoas nos municípios. Em duas salas temáticas, o SEBRAE, as discussões terão por temas centrais a Prefeitura do Futuro, a Inclusão Produtiva e Compras Públicas e a Governança.

Segundo o presidente da APM, Fred Guidoni, a intenção foi tratar no auditório principal os assuntos mais caros ao universo político, abordando os grandes temas do municipalismo. Alguns destes temas, serão detalhados e tratados em profundidade pela equipe técnica do SEBRAE, nas salas temáticas.

“Com este sistema, abrigamos no Congresso os gestores eleitos e também secretários e técnicos que podem aproveitar a ocasião para aprimorar conhecimentos, trocar experiências e fazer novos contatos, fortalecendo assim o protagonismo da administração pública municipal, na relação com os demais entes federados”, descata.

Na sala “Prefeitura do Futuro”, haverá conteúdo sobre cidades inteligentes, inovação, lei geral de proteção de dados, licenciamento urbanístico com apresentação de cases e, em dois dias, um momento para o “Pitch de Govtechs”.

Na sala “Inclusão Produtiva e Compras Públicas”, os destaques são para o associativismo, os desafios da nova lei de licitações, agricultura familiar, inteligência estratégica para as compras públicas e gestão de resíduos.

Programação intensa

O Congresso contará com cerca de 30 temas no Auditório Principal e cerca de 15 painéis diferenciados na programação ampliada. Cada tema terá a participação, em média, de 4 participantes, o que significa dizer que a APM dará espaço a mais de 150 pessoas, representando os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Organizações do Terceiro Setor, Iniciativa Privada e técnicos de diversas áreas.

No auditório principal, o primeiro dia (28), será dedicado aos programas de parcerias governamentais e temas ligados à Educação, Cultura e Turismo, com a presença de diversos secretários de Estado de cada pasta, técnicos e representantes de Organizações Não Governamentais.

No dia 29, a manhã será dedicada às mulheres na liderança, temas como a cidadania e a à inclusão e à diversidade. No período da tarde, o Congresso vai debater os assuntos pertinentes à habitação e espaços de convivência e tratar de temas importantes para este ano, como as coligações e federações, trazendo para a mesa advogados especialistas em direito eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral; vai discutir ainda a nova lei de improbidade com advogados especialistas em Direito Público e o Ministério Público e fechará o dia com a sempre necessária discussão sobre o Agronegócio.

A quarta-feira, dia 30, começa com um discussão sobre o Novo Marco do Saneamento, passa pela Reforma Tributária, discute o Cenário Econômico e fala sobre as vacinas e a Covid-19.

No mesmo dia, haverá ainda um painel sobre os 50 anos do SEBRAE e a presenção do Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, do Governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, que encerram o dia.

A quinta-feira vai tratar da Agenda 2030 da ONU e discutir a sua implementação na administração municipal, fará um painel sobre as bandeiras do municipalismo, Governança na Administração Pública. O Congresso contará ainda com um painel sobre o 5G e também sobre a desestatização municipal, com o diretor-superintendente do SEBRAE-SP, Wilson Poit.

Espaço Cultural e Stands

Cerca de 60 stands serão ocupados por Secretarias Governamentais, Autarquias, Associações, Prefeituras, Tribunais e iniciativa privada. Durante todo o evento, haverá apresentações musicais, nos intervalos das palestras.

Protocolo Covid-19

O Congresso irá atender a todos os protocolos de segurança implantados pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo município de Campos do Jordão, sede do evento, que estiverem em vigor nos dias de realização do Congresso Estadual de Municípios.

Neste ano, o Congresso contará também com um sistema de transmissão on-line das discussões no Auditório Principal, visando ampliar o alcance das discussões e, ao mesmo tempo, oferecer a quem não poderá estar presente, a oportunidade de acompanhar os temas ali debatidos.

Sobre a APM

A Associação Paulista de Municípios é uma das mais antigas associações de representação dos municípios, criada em 1948. Ao longo desses anos, a APM tem cumprido seu papel político na sociedade como entidade suprapartidária, assessorando os municípios nas questões técnico-administrativas, na organização dos serviços públicos e na defesa dos seus interesses, diante dos Poderes Executivos e Legislativos, do Estado e da União, em busca da emancipação política e financeira.

Serviço: 64° Congresso Estadual de Municípios

De 28 a 31 de Março de 2022

Local: Convention Center: Av. Macedo Soares, 499, Capivari, Campos do Jordão – SP