Cervantes Sobrinho é o Convidado Especial do 21º PodCast NetCampos em Campos do Jordão

Cervantes Souto Sobrinho (Cervantes Sobrinho, nas Artes) é formado em Ciências Sociais pela Fundação Santo André, cumpriu estágio na área de pesquisa social na Universidade Paris 1 (França) e especializou-se em Cinema pela Academia Internacional de Cinema em São Paulo.

A sua primeira investida na busca por conhecimentos na área da produção audiovisual aconteceu em 1966 através do Curso de Cinema promovido pela União Estudantil de Americana (SP), ministrado por Hélio Silva, diretor de fotografia de importantes obras da filmografia brasileira como O Grande Momento, Hora e a Vez de Augusto Matraga, Rio 40 Graus, entre muitos outros.

Participou da produção do Festival de Inverno de Campos do Jordão (entre 1995 e 2005). De 2008 a 2013, fez parte da equipe de Curadoria e assinou a Produção Executiva do Amazonas Film Festival, evento de porte internacional realizado pela Secretaria de Cultura do estado do Amazonas. Também prestou consultoria e participou, seja como curador, seja como membro do júri, de outros festivais, tais como a Mostra de Cinema do Festival Cultural de Cuiabá e do Festival de Inverno de Bonito (MS), do Prêmio Corvo de Gesso de Jacareí (SP) e do CineFest Gato Preto de Lorena (SP).

Desde 2015, é o diretor artístico do Festival Curta Campos do Jordão. Embora se apresente como curtametragista, em sua filmografia estão registradas algumas incursões na realização de longas. Entre elas, pelo menos duas merecem destaque, sobretudo, pelas razões que motivaram essas produções: “Estou Só?” uma série de depoimentos de pessoas que, pela primeira vez em suas vidas, experimentavam a prática do isolamento social e “Princesinha da Ingazeira”, documentário realizado por solicitação da Radio Pajeú de Afogados da Ingazeira (PE), para ser exibido permanentemente nas instalações do Museu do Rádio Pernambucano, sobre a vida e a obra da compositora, instrumentista e intérprete Maria Dapaz, falecida em 2018.

Cervantes Sobrinho já perdeu a conta do número de curtas-metragens que têm a sua assinatura, seja como produtor, diretor, roteirista ou editor. Entre eles, alguns tiveram destaque por terem sido selecionados, exibidos e premiados em importantes festivais em todo o Brasil, desde “O Curioso”, filme realizado como trabalho de conclusão do curso de cinema na AIC, até o recente “Grão”, resultado de uma Oficina ministrada para um grupo de ex-alunos da Faculdade da Terceira Idade em Campos do Jordão, projeto que lhe valeu a seleção como Oficineiro do programa Pontos MIS do Museu da Imagem e do Som do estado de São Paulo.

Desde 2006, Cervantes tem residência fixa em Campos do Jordão, cidade escolhida por ele para viver os melhores tempos de sua vida.

