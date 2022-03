Jantar Queijo, Prosa e Música em Campos do Jordão

O chef de cozinha e afinador de queijos Vitor Pompeu conduzirá um descontraído jantar apresentando os sabores de pequenos produtores da Mantiqueira, nesse evento o protagonista serão os Queijos que estarão presentes do começo ao fim da experiência em diferentes formas!

A ação contará com a trilha sonora do cantor Marcelo Desidério, reconhecido pelo seu sofisticado repertório repleto de brasilidades e faz parte da programação da Virada Gastronômica que é realizada pela Associação Cozinha da Mantiqueira.

MENU

Couvert Moringa

Presunto Gran Parma com Maionese de Queijo | Queijo Serrinha Empanado na Farinha de Milho (Estância Silvania) | Queijo Jordão (Queijaria do Jordão) |Tomates Assados com Melado Coqueiro | Azeite da Mantiqueira | Pães de Fermentação Natural | Crocante de Polvilho com Queijo Gran Parma

Tábua de Apresentação dos Queijos

O chef Vitor Pompeu irá apresentar detalhes dos principais Queijos que fazem parte do Menu

Borbinha com Morangos

Boursin com Conserva de Figo

Queijo Casquinha de Búfala com Tomatinho Confit

Alagoa com Mel Silverstre

Entrada

Salada de folhas da horta com lascas de Queijo Casquinha de Búfala, beterrabas assadas, gomos de laranja e castanha de caju ao molho de goiaba e mel

Prato Principal

Guisado de paleta de porco Del Veneto acompanhado de polenta cremosa de fubá de milho do moinho do seo Tião Migué com muito Queijos, crispies de couve, crocante de Queijo Alagoa do Casarão e fitas de abóbora assada na manteiga

Opção Vegetariana

Guisado de cogumelos acompanhado de polenta cremosa de fubá de milho do moinho do seo Tião Migué com muito queijos, crispies de couve, crocante de Queijo Alagoa do Casarão e fitas de abóbora assada na manteiga

Sobremesa

Creme de Queijo Boursin (K-braz) com compota de laranja da Dona Nair, suspiro de lavanda, farofinha crocante, nibs de cacau, tomate de árvore e geleia de uvaia

Investimento

R$ 120,00 / participante