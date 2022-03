Lélio Gomes, Empresário e Ex-prefeito de Campos do Jordão será o Entrevistado desta Quarta (16) no PodCast NetCampos

Você já ouviu falar de Maison Genève , Boulevard Genève, Genève Plaza? esses sãos alguns dos empreendimentos do empresário e ex-prefeito de Campos do Jordão, Lélio Gomes, que contará muitas histórias de sua trajetória no episódio do PodCast NetCampos desta quarta-feira, 16 de março de 2022 a partir das 19h30.

Como empresário Lélio, abriu sua loja Maison Genève no ano de 1973 e que rapidamente se tornou uma referência em Campos do Jordão e em todo o país. Em 1985, Lélio, abre ao público o Shopping Boulevard Genève, que trouxe uma nova dinâmica à economia do turismo da cidade, seguindo o padrão arquitetônico, em 1990 foi inaugurado o Geneve Plaza, um conjunto de lojas fechado e com elevador panorâmico.

Diante de uma trajetória de sucesso, no período de 2001 e 2004, Lélio foi também prefeito de Campos do Jordão. Aproveite e venha participar nesta quarta-feira, 16 de março de 2022 do mais novo episódio do PodCast NetCampos com a apresentação de Alan Germano e Benilson Toniolo.

