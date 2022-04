Seu Jorge e Alexandre Pires se Apresentam em Campos do Jordão no próximo dia 16

Projeto inédito e exclusivo, que reúne dois dos mais populares artistas brasileiros, nasceu durante a pandemia, após uma das lives mais assistidas no YouTube – somando mais de 14 milhões de visualizações

Após espetacular estreia mundial em Portugal, Seu Jorge e Alexandre Pires estão prontos para estremecer o Brasil com o animado repertório da turnê mundial do já consagrado projeto “Irmãos”.

A ideia começou a crescer durante a pandemia, assim que os artistas protagonizaram uma das lives mais assistidas no YouTube, que atualmente soma mais de 14 milhões de visualizações. Ou seja, ficou claro que o próximo passo seria dar vida ao projeto no palco.

O espetáculo é bem informal, intimista e conduz os fãs a caírem no samba e pagode, além de entrar em um bate-papo sempre num tom descontraído e alegre, que caracteriza as conversas entre amigos.

O nome “Irmãos” é, precisamente, uma homenagem à história de amizade e união entre os artistas, que agora realizam um sonho antigo e dão vida a um projeto há muito desejado por meio da música.

E agora a PromoAção leva pra Campos do Jordão esse projeto incrível que será no dia 16/04 no centro de convenções de Campos do Jordão.

QUANDO E ONDE

Data: 16/04/2022 (Sábado)

Local: Campos do Jordão Convention Center

Endereço: Avenida Macedo Soares, 499 – Capivari – Campos do Jordão – SP

Horário de abertura dos portões: 21h

INGRESSOS

Vendas em www.ingresse.com

SERVIÇO

O ingresso SETOR AMARELO inclui serviço OPEN BAR de: água, refrigerantes, sucos, cerveja, tônica, gin (dose) e vodca (dose).

IMPORTANTE

É Proibida a entrada de menores de 18 anos.

Para acessar o evento será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID 19 (físico ou digital), para grupos que já poderiam estar vacinados.