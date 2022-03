Vice-governador Rodrigo Garcia participa da abertura do 64° Congresso Estadual de Municípios em Campos do Jordão

A APM – Associação Paulista de Municípios realiza em 2022, o seu já tradicional Congresso Estadual de Municípios, ampliado e com nova dinâmica. A 64° edição terá como tema “O Novo Municipalismo na Construção da Democracia” e terá, na abertura oficial, que acontece nesta segunda-feira (28) às 17h, a presença do vice-governador do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia.

O Congresso irá discutir como o protagonismo dos municípios é fundamental na construção de uma sociedade mais justa e democrática, onde a governança e a sustentabilidade sejam o alicerce.

Com uma programação extensa, o Congresso no primeiro dia terá ainda a presença dos Secretários de Estado da Cultura, Sérgio Sá Leitão, que fará às 15 horas o lançamento dos Programas de Fomento de 2022 e do Secretário de Educação, Rossieli Soares da Silva, que tratará de Inovação e Educação Empreendedora, às 16h.

No período da manhã, às 11h, haverá uma palestra motivacional com Minotauro e Minotouro, com o tema Esportes para além das fronteiras. Haverá ainda painéis que reúnem o poder público e a sociedade civil organizada. Dentre os temas estão “Os Municípios no Programa de Alocação de Mão de Obra de Pessoas Privadas de Liberdade”, com a presença do Cel. Henrique Pereira de Souza Neto; “A Nova Lei de Licitações”, com a presença do Secretário -diretor geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sérgio Ciquera Rossi; “Os Desafios do 5 G”, com o Presidente da Invest/SP Gustavo Diniz Junqueira; “Mobilidade, Circulação e Transporte Público”, com o Diretor Geral da Artesp Milson Persoli , o Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros – SETPESP e demais convidados.

A abertura oficial contará além da presença do vice-governador Rodrigo Garcia, do Presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, Dimas Ramalho, do Decano do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, do Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari e demais autoridades e lideranças políticas do Estado de São Paulo.

O Congresso neste ano chega com novidades. Dentre elas, uma parceria inédita com o SEBRAE-SP, que trará especialistas para tratar de temas que impactam a vida das pessoas. Em quatro salas, o Sebrae-SP vai promover discussões sobre a Prefeitura do Futuro, a Inclusão Produtiva e Compras Públicas, Governança e Liderança e Competitividade nos Territórios.

Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista explica que a intenção foi tratar no auditório principal os assuntos mais caros ao universo político, abordando os grandes temas do municipalismo e tratar, em profundidade, os temas mais técnicos na programação ampliada.

“Com este sistema, abrigamos no Congresso os gestores eleitos e também secretários e técnicos que podem aproveitar a ocasião para aprimorar conhecimentos, trocar experiências e fazer novos contatos, fortalecendo assim o protagonismo da administração pública municipal, na relação com os demais entes federados”, destaca.

Confira a programação completa em: https://apaulista2.wixsite.com/64cem/programacao

Serviço

64° Congresso Estadual de Municípios

De 28 a 30 de Março de 2022

Local: Convention Center: Av. Macedo Soares, 499, Capivari, Campos do Jordão – SP