Chalezinho expande e chega em Campos do Jordão

Há 43 anos o Chalezinho faz sucesso com suas fondues. Um dos primeiros restaurantes especializados no prato, atrai casais, famílias e grupos de amigos com seu ambiente acolhedor que lembra os típicos chalés suíços. Mais de quatro décadas depois, a marca expande seus domínios e abre as portas de sua terceira casa, desta vez em Campos do Jordão, no dia 21 de abril. Para marcar a inauguração, a nova unidade apresenta uma fondue com licor Baileys.

Assim como nos endereços do Chalezinho no Morumbi e no Itaim, o cliente encontra em Campos do Jordão um espaço aconchegante em que chamam a atenção as paredes de pedra que se misturam à madeira e ao ferro fundido, dando um caráter mais rústico, mas descontraído ao mesmo tempo. A casa do interior está preparada para receber 160 pessoas. Há um salão interno mais intimista e dois decks de frente para a rua, que proporcionam diferentes experiências com a mesma qualidade e atenção praticadas desde o início da história do Chalezinho.

Cardápio

Para marcar a chegada da nova unidade, o chef Christian Bauer em parceria com a Diageo, criou a Fondue Baileys (R$ 152), uma combinação única do licor típico irlandês – feito a partir de leite fresco, uísque irlandês, cacau, baunilha, açúcar e destilado neutro – com doce de leite, que chega acompanhada de chocolatinhos finalizados com flor de sal, para o cliente saborear junto. A fondue entra primeiro no cardápio de Campos do Jordão e, a partir de 3/05, no Morumbi e no Itaim. Pode ser pedida individual ou como opção no rodízio super premium (R$249 – por pessoa).

Entre as sugestões de fondue salgada que fazem sucesso nas casas da marca, a Original (R$ 178) leva ementhal, gruyére, vinho branco e kirsch (destilado de cereja negra bastante utilizado nas receitas de fondue de queijo), e a Suave (R$ 158) é feita com emmental, gruyère e estepe. Ambas são servidas com pães italiano e de nozes crocantes assados na hora. Para quem prefere as de carne, a Filet Mignon (R$198) é preparada no consomê de vinho e acompanhada de torradas de alho e oito molhos tradicionais – alho, queijo, rosé, abacaxi apimentado, ervas, poivre, cogumelos e mostarda.

Sobre o Chalezinho

Fundado em Belo Horizonte no fim dos anos 1979 por Antonio Augusto Marcellini, o Chalezinho aterrissou em São Paulo em 2001, sob comando de seus filhos Ricky e Ralph Marcellini. O restaurante reproduz com fidelidade a variedade de receitas da culinária europeia, principalmente fondues. Possui ambientes aconchegantes e diversificados com lareira, decoração floral, poço dos desejos e uma riqueza de detalhes que encanta todos. Com piano ao vivo e festivais especiais, o Chalezinho conquista cada vez mais o coração dos clientes. No endereço mais recente, no Itaim Bibi, ganhou toques de modernidade, é mais descontraído, inclui pratos da cozinha internacional sem perder suas raízes. Receitas como ​Vol au vent de gorgonzola e geleia de frutas e ​Arroz de amêndoas ainda podem ser degustadas com exclusividade em eventos fechados e ​mini weddings​.

Serviço

Chalezinho Campos do Jordão:

Endereço: Av. Dr. Vítor Godinho, 231, Campos do Jordão – SP, 12460-000.

Telefone: (12) 99760-5395

Funcionamento:

Jantar: quarta a domingo, a partir das 18h.

Almoço: sábado, das 12h às 16h

*Segunda e terça-feira fechado.