Campos do Jordão é destino para desacelerar da rotina estressante

Campos do Jordão fica a 160 quilômetros da capital de São Paulo, e é um dos destinos preferidos dos viajantes que gostam de temperaturas baixas, sendo a opção perfeita para quem quer fugir da rotina estressante aproveitando a excelente gastronomia e suas belezas naturais.

Para se hospedar na cidade, vale a pena conhecer a Pousada Alto da Boa Vista. Localizada em uma área residencial nobre da cidade, perto do famoso Auditório de Inverno de Campos do Jordão, é o local ideal para quem busca vivenciar momentos inesquecíveis. A pousada possui várias opções de acomodações distribuídas em um cenário de cânions cercados por montanhas e muito verde.

Atividades ao ar livre, sala de jogos, playground, academia e sauna são algumas opções oferecidas para quem quer se desligar da rotina. Para os apaixonados por pets também é possível conhecer os mascotes Bingo e Win, dois cães da raça São Bernardo, e tirar muitas fotos com eles.

Com ar aconchegante do interior, a sala do desjejum não poupa os hóspedes de muita fartura com um café da manhã dos deuses. Os sabores das guloseimas feitas artesanalmente vão deixar todo e qualquer estresse no passado. O pão de queijo, por exemplo, com a seleção de geleias é imperdível.

Outro destaque fica por conta do Restaurante Pontremoli, que fica dentro da Pousada, e remete a uma verdadeira Vila Toscana. O pequeno bistrô oferece jantar à luz de velas, na beira de uma montanha espetacular com mesas Fire Pit (fogo no centro), lareira aconchegante, uma decoração acolhedora e alta gastronomia assinada pelo chef Bernard Contipelli, mais conhecido como BJ.

O restaurante trabalha com a cozinha Slow Food, que ao contrário da Fast Food, preza pelo preparo único de cada prato, sem pressa, com ingredientes altamente selecionados. “O pedido demora um pouco mais para chegar à mesa, mas há garantia de sabor e toque especial”, garante o chef BJ.

A carta de vinhos da casa também é um diferencial. O sommelier auxilia o cliente a conhecer os sabores de várias regiões do mundo, tudo com harmonização dos pratos.

Sobre a Pousada Alto da Boa Vista

Concebida para proporcionar experiências de bem-estar, lazer, diversão e relaxamento, a Pousada Alto da Boa Vista oferece uma excelente estrutura para os hóspedes, foi considerada a primeira pousada ecologicamente sustentável do Brasil pela ONG Instituto Águas do Prata (IAP), que concedeu o selo IDES – Índice de Desenvolvimento Ecologicamente Sustentável, e ganhadora do TripAdvisor Travellers’ Choice 2018 e 2020.

Serviço:

Pousada Alto da Boa Vista

www.pousadaaltodaboavista.com.br

Instagram: @pousada_altodaboavista

Facebook: @AltodaBoaVista

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Telefones: (12) 9 9660-3393/ (11) 98205-2510 / (12) 9 9660-3386

Ristorante Il Cuore di Pontremoli

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Telefone: (12) 9.9794-1213 somente com reservas no horário das 13h às 21h (Terça a Domingo)

www.restaurantepontremoli.com.br

Instagram: @ilcuoredipontremoli

Facebook: @ilcuorediprontemoli