Campos do Jordão recebe o FestCampos Cultural, festival de cinema gratuito e inédito

Campos do Jordão é um destino certo na lista de prioridades de turistas brasileiros e estrangeiros. Localizado na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, o município chama atenção por suas paisagens e arquitetura inspirada no estilo europeu. Para reafirmar sua posição de pólo artístico, a partir de 13 de maio, será realizada a 1ª edição do FestCampos Cultural, um evento gratuito para profissionais e entusiastas do cinema brasileiro.

Junto com ele, nos dias 18 e 19, acontece o já tradicional Show de Inverno. A maior convenção do mercado cinematográfico nacional chega a sua 13ª edição e atrai os principais players do mercado de entretenimento do país com apoio e patrocínio da Paramount Pictures, Ingresso.com, Telecine, AdoroCinema e Kinoplex, e por grandes estúdios como The Walt Disney Company, Warner Bros Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures e Paramount Pictures. O evento terá a presença do secretário de Cultura e Economia do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, e terá como hostess a jornalista Renata Boldrini.

Para homenagear o público, trazer cultura em diferentes tipos de obras audiovisuais e promover debates acerca da indústria do entretenimento, o Fest Campos Cultural é fruto de uma parceria da gigante Espaço/z Marketing com a produtora Veritah Cultura e Eventos e tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil, junto a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Campos do Jordão, e o patrocínio da Sabesp, da Prodesp, do Itaú, da Desenvolve SP e da EMAE.

“A pandemia não permitiu a realização de eventos em 2021 e isso teve impacto direto na indústria cinematográfica. Nós teremos uma semana inteira dedicada à retomada do cinema, com a 13a edição do Show de Inverno, focada às novidades do mercado audiovisual com um time incrível de profissionais conferindo os lançamentos da próxima temporada e os rumos do setor; e ainda a 1a edição do FestCampos Cultural, evento criado para o público se divertir com sessões de cinema, palestras e exibição de vídeos ”, afirma Maíz de Oliveira, sócia-diretora da Espaço Z.

Como grande novidade deste ano, a 1ª edição do FestCampos Cultural reúne uma programação intensa e completamente aberta ao público. Sessões gratuitas com o CineSolar, cinema itinerante e sustentável ao ar livre que ficará estacionado no Gazebo de Abernéssia, e no Espaço Dr. Além, patrimônio histórico de Campos do Jordão da década de 1940, estão previstas. Filmes como “Turma da Mônica – Lições”, “Duna”, “Medida Provisória” e “Cidade Perdida” reforçam o caráter plural, democrático e que brinda os mais diversos tipos de público e de faixa etária.

Para deixar a cidade de Campos do Jordão ainda mais bonita, durante os dez dias de evento, projeções de vídeo mapping vão acontecer na paróquia São Benedito, localizada na Praça Capivari. As projeções na fachada da igreja têm curadoria da Liquid Media Lab e reúne grandes artistas, como Bianca Turner, Bijari, Roberta Carvalho, Craca Beat e Lucas Bambozi.

Fechando a programação do FestCampos Cultural, não poderia faltar uma boa conversa sobre os rumos do cinema, os próximos passos do audiovisual, curiosidades, processo criativo e capacitação de profissionais. Por isso, o festival apresenta o FestCampos Talks, com entrevistas on-line que serão transmitidas e também com palestras presenciais de capacitação direcionadas para alunos da rede municipal e estadual. André Deak, Felipe Lavignatti, Cynthia Alario, Luciana Falcão, Gilvana Viana, Henry Jenkins, Jon Kanak, Thiago Carneiro, Michael Esola e Pedro Kos estão entre os confirmados.

Para participar da programação, é muito simples. Para as sessões de cinema no Espaço Cultural Dr. Além, com capacidade para 80 pessoas, basta levar um agasalho para a campanha de doação promovida pelo FestCampos. Já no FestCampos Talks é preciso se cadastrar através do site www.festcamposcultural.com.br. As demais ações são totalmentes abertas à população.

“O FestCampos 2022 será uma grande celebração da potência e da diversidade do setor audiovisual, com uma série de ações B2C e B2B que vão movimentar e envolver Campos do Jordão”, diz Veridiana Aleixo, da Veritah Cultura e Eventos.

13a edição do Show de Inverno

Durante a semana do audiovisual, acontece o já renomado Show de Inverno. Com apoio e patrocínio da Paramount Pictures, Ingresso.com, Telecine, AdoroCinema e Kinoplex, a convenção chega a sua 13ª edição marcando o início da alta temporada no Brasil. O evento, que nasceu da ideia de José Maria de Oliveira, fundador da Espaço/Z Marketing, de promover um grande encontro da indústria do cinema, tem como meta reunir as principais distribuidoras, exibidoras e produtoras do mercado nacional em torno das tendências, além de promover a exibição dos filmes que irão estrear no segundo semestre de 2022.

Este ano, com sabor de reencontro e restrito ao trade de cinema, o evento traz uma programação diversificada, com exibições exclusivas de produtos de estúdios independentes e importantes de Hollywood, tudo embalado por uma atmosfera fantástica, criando uma experiência cinematográfica única. Disney, Sony Pictures, Paramount Pictures, Warner Brothers Pictures, Universal Pictures, Vitrine Filmes e Downtown Filmes já confirmaram a apresentação dos seus line ups no Show de Inverno.

“A 13a edição do Show de Inverno se consolida como uma das mais importantes convenções da indústria de cinema do país, inspirado em modelos como o ShowEast e ShoWest, eventos já consolidados há anos no mercado exterior”, revela Maíz de Oliveira, sócia-diretora da Espaço/Z Marketing, idealizadora e realizadora do evento.

Com o objetivo de promover e estreitar o relacionamento entre distribuidor, produtor e exibidor, durante a 13a edição do Show de Inverno são esperados ainda profissionais de áreas específicas, desenvolvedores de tecnologia, sindicatos das áreas de exibição e distribuição, periódicos especializados no segmento, diretores e atores consagrados do cinema nacional que vão se juntar aos 450 participantes para troca de informações, experiências e novidades que vão contribuir para o crescimento da indústria cinematográfica.

Programação FestCampos

Cinema no Espaço Dr. Além, de 20 a 22/05, em três horários – sessões gratuitas

20/05, sexta-feira

13h – King Richard – Criando Campeãs

15h30 – A Sogra Perfeita

18h – Medida Provisória

21/05, sábado

13h – Sonic 2

15h30 – No Ritmo do Coração

18h – Cidade Perdida

22/05, domingo

13h – Encanto

15h30 – Duna

18h – Até a Noite Terminar

CineSolar, de 20 a 22, às 19h, na Praça do Gazebo

20/05 – Tarsilinha

21/05 – Turma da Mônica – Laços

22/05 – Turma da Mônica – Lições

FestCampos Talks, dias 16 e 17, para participar inscrições devem ser feitas através do site www.festcamposcultural.com.br

Palestras Presenciais, dia 20, das 8h30 às 13h30:

8h30 – Luciana Falcão – “Processo Criativo para campanhas de marketing de lançamentos para cinema”

9h30 – André Deak – “Uma Conversa Sobre Mapas Afetivos”

10h30 – Felipe Lavignatti – “Existe Muita Arte Fora do Museu”

11h30 – Cynthia Alario – “Cinema, Processos Criativos e Sustentabilidade”

Projeções em Vídeo Mapping, diariamente na Praça Capivari, às 20h30 e 21h30