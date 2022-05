Festival Arte no Outono apresenta artistas da MPB em Campos do Jordão até junho

Neste sábado (14), cantora Sandra de Sá se apresenta no palco do Auditório Cláudio Santoro, às 19h

A cantora Sandra de Sá trará todo o seu talento e vivência ao palco do Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, no dia 14 de maio, às 19h. Em um show que reúne ritmos diversos, como a MPB, soul, samba e funk, o repertório percorrerá clássicos como Retratos e Canções, Joga Fora, Bye Bye Tristeza e Olhos Coloridos. Um show criado e dirigido pela cantora, que promete emoção e alegria.

O Festival Arte no Outono leva, uma vez mais, grandes nomes da MPB a Campos do Jordão até o dia 25 de junho.

Confira as próximas atrações:

Maio

Alceu Valença – Sábado dia 21

Muita inspiração e poesia chegarão ao público com o repertório único de Alceu Valença, que trará no dia 21 de maio, às 19h, versões em voz e violão de sucessos como Belle de Jour, Anunciação, Tropicana, Táxi Lunar e Coração Bobo, além de músicas inéditas como Era Verão e Saudade. O show que ganhará o Palco do Auditório Claudio Santoro vem da série de álbuns acústicos lançados ao longo de 2021.

Junho

Zélia Duncan & Paulinho Moska – Sexta dia 3

A amizade e as canções de Zélia Duncan e Paulinho Moska estarão reunidas no palco do Auditório Claudio Santoro, trazendo para o alto da Mantiqueira a turnê Um Par Ímpar, no dia 03 de junho, sexta-feira, às 19h. Pela primeira vez na carreira de ambos, o repertório apresenta as versões dessa parceria e composições como A Idade do Céu, Carne e Osso, O Tom do Amor, Sinto Encanto, entre outros sucessos.

Nesse grande encontro, o público irá se deparar com os reflexos dos talentos e da arte, trazendo a leveza e a intensidade de um show preparado com muito carinho.

Renato Teixeira & Yassir Chediak – Sábado dia 4

Aquecendo os corações em mais uma noite da Série Arte no Outono, o show Um Legado, de Renato Teixeira, um dos ícones da música caipira brasileira, acompanhado do violeiro Yassir Chediak, irá levar o público para mais uma viagem musical emocionante no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão. Com clássicos como Romaria e Tocando em Frente, os artistas irão levar para o palco a essência do interior que, unida ao contemporâneo, produz uma arte cada vez mais autêntica.

Chico Cesar & Geraldo Azevedo – Sábado dia 11

O amor pela música estará representado pela dupla nordestina no palco do Auditório Cláudio Santoro, no dia 11 de junho, sábado, às 19h. Trazendo para a cidade mais alta do Brasil a força da música brasileira através de seus talentos, Chico Cesar e Geraldo Azevedo se unem para esse grande show, Violivoz, encantando o público que já aprecia as canções de cada artista e que agora poderá aproveitar também as composições feitas a partir dessa união. A Série Arte no Outono te espera para uma noite incrível, ao som de clássicos como Mama África, Dia Branco, À Primeira Vista e Menina do Lido e muito mais.

Lenine & Bruno Giorgi – Sábado dia 18

A noite do dia 18 de junho já tem destino certo para você que busca uma experiência musical única. “Rizoma”, turnê do renomado cantor e compositor Lenine acompanhado de seu filho Bruno Giorgi, chega a Campos do Jordão trazendo a inspiração que conecta o público a diferentes caminhos musicais. Canções presentes em sua discografia, como Paciência, Jack Soul Brasileiro, Castanho e Martelo e Bigorna, farão parte do repertório com releituras que captam elementos das gravações originais e levam para o palco novas experiências sonoras.

Gal Costa – Sábado dia 25

O último show da Série Arte no Outono acontece no dia 25 de junho e recebe a cantora Gal Costa no palco do Auditório Claudio Santoro. Na turnê “As Várias Pontas de uma Estrela”, Gal une as obras clássicas de sua carreira a composições de Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso e outros nomes que fazem parte de sua discografia. Trazendo para Campos do Jordão um espetáculo imperdível com um repertório que conta com canções como Paula e Bebeto; Minha Voz, Minha Vida; Baby; Um dia de Domingo e muitos outros clássicos inesquecíveis, o show irá encerrar a Série Arte no Outono 2022 em grande estilo.

Todos os shows têm início às 19h, com ingressos à venda pelo Sympla (R$ 80 inteira e R$ 40 meia entrada). O evento, que começou em abril, tem atraído visitantes de todos os cantos do país e marca em grande estilo a retomada do turismo em Campos do Jordão.

“Esse evento faz projeto de sustentabilidade social do Hotel Quebra-Noz que se sente orgulhoso em ajudar a propiciar ao público de Campos do Jordão espetáculos com expoentes da MPB”, comemorou Sidney Isidro, diretor do Hotel Quebra-Noz em Campos do Jordão, um dos patrocinadores oficiais do evento.

Serviço

Festival Arte no Outono

Auditório Cláudio Santoro – avenida Doutor Luís Arrobas Martins, 1880, Alto Boa Vista, Campos do Jordão;

Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia), pelo link da Sympla; https://site.bileto.sympla.com.br/artenooutono/

Informações: (12) 3662.6000 ou [email protected]

É obrigatória a apresentação do Comprovante de Vacinação para garantir acesso aos eventos.