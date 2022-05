Prefeitura de Taubaté Convida Academias a Participarem do Dia Mundial do Desafio

A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, convida academias e entidades esportivas a participarem do Dia Mundial do Desafio.

A proposta é para que os interessados levem à Praça Dom Epaminondas uma aula de 30 minutos, da modalidade de preferência, para a participação aberta a população. As vagas são limitadas. Na programação será destinado às academias o horário das 8h30 às 14h30.

O Dia Mundial do desafio acontece no dia 25 de maio (4ª feira) e tem como objetivo fazer com que as pessoas interrompam suas atividades de rotina para praticar, por pelo menos, 15 minutos alguma atividade física.

As academias que desejem participar devem enviar seus representantes a uma reunião no dia 18 de maio, às 15h na Secretaria de Esportes que fica à Rua Edmundo Morewood, 331 na Vila Edmundo. Mais informações pelo número 3624-8740.