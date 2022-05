Trip Bike em São José dos Campos deve reunir mais de 1.000 ciclistas neste Domingo

A segunda etapa do Trip Bike 2022, Estação de Outono, acontece neste domingo (15), com percurso de 68 km por estradas e trilhas da região, entre São José dos Campos e São Francisco Xavier (bairro Lavras), na serra da Mantiqueira. A largada será às 7h do Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova.

Não é necessário fazer inscrição prévia, mas é recomendável ter experiência em trilhas de bicicleta, além de ser obrigatório uso de equipamentos de segurança, como capacete e luvas.

São esperados mais de 1.000 bikers durante o passeio. A primeira edição do ano do Trip Bike 2022, Estação de Verão, realizado em fevereiro também entre São José e São Francisco, atraiu mais de 1.200 ciclistas. Naquela ocasião, o percurso foi de cerca de 54 km.

Todo o percurso é sinalizado com placas, mas é preciso ter muita atenção principalmente nas descidas. Serão mobilizados agentes de trânsito e guardas civis municipais para acompanhar os ciclistas desde a largada no Parque Ribeirão Vermelho até a chegada a São Francisco.

A organização do evento montará uma estrutura de apoio aos ciclistas, com três ambulâncias distribuídas em todo percurso e um caminhão para recolher bicicletas em caso de problemas. Também serão montados três pontos de apoio para distribuição de água e banheiros químicos.

A organização da prova recomenda levar uma garrafa de água para reabastecimento e alimentos leves. Outra orientação é ter uma câmara de ar reserva, para o caso de furar pneu.

No retorno para casa, cada participante é responsável por providenciar o próprio transporte, mas não é recomendado utilizar a SP-50 de bike.

Um dos objetivos do evento é oferecer mais uma opção de lazer aos ciclistas da cidade, além de divulgar as belezas naturais da Serra da Mantiqueira.

O passeio ciclístico é promovido pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.