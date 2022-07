Chef Anderson Oliveira do Dona Chica de Campos do Jordão Representará a Mantiqueira no Expo Brazilian Creative Cities

O Chef Anderson Oliveira do Restaurante Dona Chica de Campos do Jordão foi convidado a representar a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba no evento internacional Expo Brazilian Creative Cities, que acontece de 18 a 22 de julho na cidade de Santos.

O espaço das Rotas Gastronômicas estará no Pavilhão principal do evento, mostrando a diversidade de culinárias dos chefs de diversas regiões e não é por acaso o convite feito ao chef Anderson, considerado hoje o anfitrião da Mantiqueira.

O Dona Chica é atração no Parque Estadual Campos do Jordão – Horto Florestal – desde 2013, onde os visitantes são levados a uma experiência rica em sabores, conceitos sobre sustentabilidade e resgate da memória afetiva através da gastronomia.

Segundo o chef, a ideia de ter um restaurante dentro de uma reserva ambiental é uma forma de educação, ativação da agricultura familiar e encadeamento produtivo. “O restaurante rejeita produtos industrializados e prestigia produtos da Mantiqueira visando fortalecer a economia local, com um cardápio cuidadosamente elaborado e focado na gastronomia de resgate”, explica Anderson.

A apresentação do Chef Anderson Oliveira acontece no dia 20 de julho, quando estará servindo os deliciosos pratos de sua criação, a Paella da Montanha – com truta, arroz Piaguí, pinhão, mix de cogumelos, linguiça de fumeiro e ervilhas frescas – e o Bolinho de Javaporco, todos ingredientes produzidos na Mantiqueira.

O evento foi criado em 2004, para promover a cooperação entre as cidades que identificaram a criatividade como fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável.

Este ano o Encontro Anual tem como tema “Criatividade, caminho para igualdade”, com o objetivo de apoiar a redução das desigualdades sociais por meio da formação e geração de emprego e renda, de forma a atingir as metas da Agenda de 2030 da ONU e da Nova Agenda Urbana.

Além da Gastronomia a Expo Brazilian Creative Cities terá programação de música, cinema e exposições de artistas em parcerias com os museus da cidade de Santos.

Expo Brazilian Creative Cities

Local: Centro de Convenções de Santos (Blue Med Convention Center)

Praça Almirante Gago Coutinho, 29 – Ponta da Praia – Santos – São Paulo

De: 18 a 22 de julho de 2022 – Horário: 9h às 19h

Dona Chica e chef Anderson Oliveira – Dia 20 de julho.