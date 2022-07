Noite com Show de Tango no Restaurante Cacerola em Campos do Jordão

Nesta última sexta-feira (22), fomos convidados para um delicioso jantar com direito a show de Tango no Restaurante Cacerola em Campos do Jordão. O restaurante fica nas proximidades do Supermercado Pão de Açúcar e está localizado na região da Vila Paulista, bairro que está a cerca de 15 minutinhos do centrinho turístico de Vila Capivari.

Recentemente o restaurante mudou para o novo endereço, trazendo um ar mais familiar, proporcionando uma experiência única aos seus clientes, quem visita sempre quer voltar.

O Cacerola, tem uma proposta diferenciada, oferece uma gastronomia afetiva e artesanal com decoração rústica, que reúne detalhes de época, o ambiente está sobre um deck suspenso todo envidraçado, o qual é possível ter uma linda vista panorâmica da região.

Com um cardápio que vai desde as cozinhas italianas, brasileiras, latinas e principalmente argentinas, já que um dos proprietários, o Chef Alejandro, é Argentino e também um anfitrião alegre, de bom papo, e para completar, músico. Chef Alejandro que apresenta o show de tango musical, deixando ainda mais especial a experiência de estar no Cacerola.

Tango Show em Campos do Jordão

Por volta das 20h as mesas começaram a chegar, já que as reservas precisavam ser feitas com antecedência. Cada mesa que chegava era recebida pela Carol (proprietária do restaurante e esposa do Chef Alejandro), que com um sorriso no rosto e um ar de afetividade, recebia a todos, dando as boas vindas e carinhosamente encaminhando-os para seus respectivos lugares.

Para a noite, o cardápio oferecido pelo Cacerola contou com 3 opções de pratos principais, além da entrada e sobremesa. A entrada foi possível saborear a famosa empanada argentina, de carne ou de queijo, uma iguaria deliciosa, já o prato principal foi possível optar pelo Ancho Angus (especialidade da casa), Fetuccini com Camarões ou Bife de Mignon, pratos que servem duas pessoas tranquilamente, e para sobremesa o restaurante ofereceu opção de pudim ou brownie.

Sem dúvida, uma noite maravilhosa, que contou com música ao vivo e por fim, com a apresentação do Chef Aleandro, que como todo bom argentino, trouxe um pouco da Argentina mais pertinho dos que ali estavam.

Para os que desejam vivenciar uma experiência gastronômica em Campos do Jordão, o Restaurante Cacerola é um desses lugares que vale a pena conhecer. O Restaurante está aberto de terça a domingo das 11h30 às 16h, e qualquer outro dia ou horário com reserva antecipada.

Mais informações podem ser obtidas pelo perfil do restaurante no instagram: @cacerolacamposdojordao ou diretamente pelo WhatsApp: (12)99725-5318, para os que desejam entregas, o cardápio está disponível em: https://cacerola.goomer.app/menu