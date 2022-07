Temporada de Inverno 2022 em Campos do Jordão entre na Segunda Quinzena

As férias de inverno estão se aproximando do fim, já estamos na segunda quinzena do mês de Julho, e ainda dá tempo de planejar sua viagem para a cidade mais alta do Brasil. Campos do Jordão é uma excelente opção para quem procura diversão, agito na badalada Vila Capivari ou uma tranquilidade absoluta nos bosques e montanhas.

Pontos turísticos

Campos do Jordão é um destino turístico muito procurado em todas as estações do ano. No inverno, a cidade fica ainda mais charmosa.

Entre os principais atrativos turístico podemos destacar a Estrada de Ferro de Campos do Jordão, tendo como novidade o passeio com a Maria Fumaça, e os diversos parques que existem na cidade como: Parque Capivari, Parque Estadual de Campos do Jordão, Parque da Lagoinha, Parque da Cerveja, Parque Tarundu e Parque Amantikir, além dos atrativos tradicionais, que recebem maiores destaques como: Museu Felícia Leirner, Auditório Claudio Santoro, Palácio do Governo, Mosteiro das Monjas Beneditinas, Museu Casa da Xilogravura, entre diversos outros que sem dúvidas, farão você e sua família, desfrutarem de dias incríveis na Suíça Brasileira.

Festival de Inverno 2022

Para os amantes da música, em Campos do Jordão está sendo realizado o 52 Festival de Inverno, que reúne diversas apresentações musicais em toda a cidade. O Festival acontece até o dia 31 de julho de 2022, e a programação completa do evento, pode ser conferido no site festivalcamposdojordao.org.br

Hospedagem

Campos do Jordão conta com uma excelente estrutura hoteleira. São diversas pousadas, hotéis e chalés espalhados pela cidade, com preços que variam de acordo com o o tipo de hospedagem.

Para quem procura um ambiente mais sofisticado, a dica é procurar um hotel da categoria luxo. Já para quem quer um ambiente mais aconchegante, a dica são as pousadas.

Os hotéis e pousadas de Campos do Jordão oferecem diversas opções de lazer, como piscinas, saunas, academia e spa. Alguns hotéis ainda contam com espaços kids, para que as crianças possam se divertir enquanto os pais relaxam.

Restaurantes

A gastronomia de Campos do Jordão é muito diversificada e conta com influências de várias partes do mundo. São diversos os restaurantes da cidade, que oferecem desde a culinária típicas regionais, até a culinária internacional.

Atividades ao Ar Livre

Campos do Jordão é um destino muito procurado para a prática de esportes de inverno. A cidade conta com diversas trilhas para caminhadas e mountain bike.

Quem gosta de caminhar vai se apaixonar pelos bosques de Campos do Jordão. As trilhas são muito bem sinalizadas e passam por cachoeiras, montanhas e lagos. É possível fazer caminhadas de vários tipos, desde as trilhas curtas até as trilhas que duram vários dias.

Além das trilhas, Campos do Jordão também é ideal para a prática de mountain bike. São diversos os trechos de estrada que podem ser percorridos, tanto na cidade quanto nas redondezas.

Aproveite para curtir o restinho das férias de julho em Campos do Jordão, venha recarregar as energias e contemplar as maravilhas da montanha magnífica.