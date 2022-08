Associação Comercial de Campos do Jordão Acerta Acordos Trabalhistas

Por meio de um comunicado oficial, a Associação Comercial de Campos do Jordão, informa a todos os seus associados e a população jordanense, que neste mês de agosto de 2022 terminou de quitar o parcelamento do acordo de 4 ações trabalhistas promovidas contra a entidade, oriundas de 4 demissões por justa causa, que ocorreram na gestão Castelfranchi. Ao todo foram 15 parcelas, ficando a entidade assim, em dia com seus ex-colaboradores.

Em busca constante de fortalecer ainda mais a entidade e dar maior transparência, Guilherme Cenofante Guimarães, atual presidente da Associação Comercial de Campos do Jordão, tem procurado em sua gestão, realizar diversas ações, possibilitando aos associados da entidade estarem cada vez mais engajados.

Fundada em 7 de novembro de 1948 e declarada utilidade pública pela lei n. 152/54 de 10 de março de 1954, a Associação Comercial de Campos do Jordão é uma entidade de classe sem fins lucrativos, tem como missão unir os empresários locais para fortalecimento e o desenvolvimento do comércio.

A Associação Comercial de Campos do Jordão, participa de decisões importantes em defesa do empresário local, promove ações de fomento e de capacitação empresarial, e é atuante em diversos Conselhos Municipais entre eles COMTUR – Conselho Municipal de Turismo. Além disso, promove ações de interesse do comércio, entre seus serviços e produtos estão as consultas de crédito, treinamentos cursos e palestras, consultoria jurídica e de comunicação, convênio médico e odontológico e parcerias com empresas associadas que oferecem vantagens aos demais associados, informativo impresso mensal com informações de interesse do comércio, entre outros serviços.