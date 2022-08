Como ganhar dinheiro durante as férias

Planejar férias e viagens nem sempre é fácil. Haja fôlego para organizar passeios, hospedagens, transportes e ainda deixar um tempinho para outras atividades.

Como o mundo dos cassinos e das apostas de cassino é relativamente novo para os apostadores brasileiros, algumas dúvidas podem surgir na hora de colocar cassinos online no seu roteiro de viagens.

Até pouco tempo atrás, poucas eram as opções disponíveis para apostadores brasileiros e quase nenhum cassino tinha site traduzido para português.

Isso porque, existe uma lei que proíbe que cassinos físicos tenham uma sede em território brasileiro. De certa forma, isso alimentou o mito de que cassinos são ilegais e que brasileiros são proibidos de apostar em cassinos.

A verdade é que a lei não veda o acesso de brasileiros a cassinos online com sede em outros países, apenas a abertura de cassinos físicos. Portanto, se você quiser apostar em um cassino físico, precisa se deslocar para outro país.

Esse cenário pode mudar em breve, pois há uma lei em trâmite permitindo a abertura de cassinos no Brasil. Mas enquanto isso não acontece, você pode continuar apostando em um casino portugal online e entendendo melhor porque os cassinos online são melhores que os cassinos físicos.

Como continuar ganhando se você está planejando umas férias

Baixe aplicativos de cassinos

Nossa primeira dica para você que está organizando uma viagem é ficar de olho nos aplicativos de cassinos online. Diversos cassinos tem aplicativos próprios para celular e tablets, com jogos exclusivos e tecnologia própria para possibilitar uma boa experiência de jogo.

Além disso, existem cassinos que oferecem jogos exclusivos para celular e tablet. Ou seja, além da facilidade de ter o seu cassino preferido na palma da mão, você pode ter acesso a apostas com ganhos reais e exclusivos.

Perfeito para você aproveitar sua viagem e continuar ganhando em seus jogos e cassinos favoritos.

Organize seus depósitos

Toda boa viagem passa por uma organização financeira. Inclua seus depósitos para os jogos online nessa programação financeira. Isso vai garantir que sua diversão e seus rendimentos não acabem no meio do caminho.

Além disso, organizando seus depósitos com antecedência, você garante que não ficará sem saldo durante sua viagem, evitando depósitos extras e garantindo uma maior segurança financeira para sua viagem.

Então é só aproveitar seus vitórias e garantir uma valor extra para você curtir suas férias.

Organize seu tempo

Separe um tempo entre seus passeios para fazer apostas rápidas. Essa é uma boa dica para passeios longos e que precisam de pausas de tempos em tempos. Aproveite as pausas para café e descanso e faça apostas rápidas e objetivas.

Aproveite a facilidade dos aplicativos nesse momento. Outra dica é aproveitar os cassinos que estão na palma da sua mão em momentos de deslocamento. Metrôs, trens e ônibus são perfeitos para isso e não tiram o seu tempo de passeio.

Aproveite slots rápidos

Nossa última dica é para auxiliar na sua escolha de jogos. Como planejar e curtir férias demanda tempo, te indicamos escolher slots rápidos para acessar.

Alguns slots tem método de jogo simples e dinâmico. Os caça-níqueis mais comuns são acionados em segundos e uma aposta tem duração média de 10 segundos. Ou seja, é perfeito para ser aproveitado quando você quer manter seus rendimentos e aproveitar o passeio.

Além disso, você pode fazer apostas de valores baixos e potencializar o rendimento dos seus depósitos e dos seus rendimentos. Isso torna seus jogos investimentos de baixo risco e te ajudam a aproveitar mais das suas pausas entre os passeios das suas merecidas férias.

Como escolher um cassino seguro?

As várias opções de cassinos online tem diversos tipos de sites. Procure sempre identificar e acessar sites de cassinos seguros e conhecidos e com criptografia de dados. Você consegue conferir a segurança do site verificando os seguintes itens de segurança:

Ao acessar o site, verifique na barra do endereço eletrônico, ao lado do nome do cassino, se aparece um cadeado fechado. Isso quer dizer que o site que você está acessando é seguro e passou por diversas etapas de verificação de software e o site está de acordo com todas as legislações vigentes;

Verifique se as informações do cassinos estão visíveis e expostas para o usuário, geralmente essas informações estão no rodapé da página;

Cuidado com links enviados por e-mail ou sms, podem conter vírus ou furtar seus dados;

Alguns cassinos oferecem aplicativos para celular e tablet. Verifique sempre se o seu cassino preferido oferece opção para seu tipo de sistema operacional. Consulte o AppStore no seu celular para verificar a disponibilidade.

Conclusão

Apostar em cassinos online é simples e uma excelente maneira de ganhar um extra durante as férias. Aproveite esse tempo livre pra iniciar uma nova atividade, e quem sabe ganhar um dinheiro a mais enquanto descansa e se diverte. Leia sempre o regulamento do cassino escolhido e crie senhas de acesso seguras, e, acima de tudo, não esqueça de se divertir!