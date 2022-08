Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro participam de campanha no TikTok

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, instituições do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, participam, de 16 a 22 de agosto, da campanha #RoleCultural promovida pela rede social TikTok. O aplicativo para criar e compartilhar vídeos curtos possui mais de 1 bilhão de usuários, no mundo, sendo cerca de 75 milhões apenas no Brasil. É a quinta rede social mais utilizada no país, em 2022, segundo dados da parceria We Are Social/Hootsuite.

A campanha consiste na publicação de vídeos que apresentem os diversos espaços culturais como dicas de programação voltadas ao entretenimento educativo e de forma a despertar o interesse do público em visitar as instituições museológicas. O objetivo é dar visibilidade a exposições e museus que estão presentes no App. Se vai visitar o Museu e Auditório, em Campos do Jordão (SP), grave um vídeo e o compartilhe no TikTok usando a hashtag #RoleCultural.

Visitação

O complexo que reúne Museu e Auditório, em Campos do Jordão (SP), está localizado à Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. Siga nossos perfis nas redes sociais (Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner) ou acesse https://www.museufelicialeirner.org.br/.