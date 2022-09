2ª Temporada Sabores e Cervejas da Mantiqueira em Campos do Jordão

Campos do Jordão recebe, de 16 setembro a 30 de outubro, a 2ª Temporada Sabores e Cervejas da Mantiqueira, um evento promovido pela Associação Cozinha da Mantiqueira, que reúne os principais bares, restaurantes, chocolataria, vinícola e cervejarias artesanais da região.

Segundo Anderson Oliveira, presidente da Associação, o evento visa valorizar a gastronomia regional e celebrar a forte rota cervejeira artesanal da Serra da Mantiqueira, contemplando assim os produtores locais. “A Associação completou neste mês de setembro 15 anos de história e hoje conta com 33 associados, fomentando o melhor da gastronomia da Mantiqueira e oferecendo ao turista uma experiência enogastronomica diferenciada”, completa Anderson.

Com inúmeras atividades para toda a família, o evento terá a participação de restaurantes e bares com pratos especiais da Temporada, uma agenda com jantares e festas temáticas e também com uma das maiores competições do universo cervejeiro do Brasil, o Brau Akademie.

Com cerca de 30 jurados, o concurso Mestre Cervejeiro de Panela da Brau Akademie, que foi lançado em junho e está em sua 9ª edição, tem como prêmio principal a produção da cerveja vencedora pela empresa Cerveja Campos do Jordão.

A competição organizada pelo mestre cervejeiro Matheus Aredes, teve 190 inscritos na modalidade livre que aceita qualquer tipo da bebida catalogada no BJCP – Beer Judge Certification Program. Foram aceitos somente participantes amadores que não possuem vínculo com nenhuma cervejaria.

Serão 25 jurados analisando as amostras de cervejas e ainda em setembro será anunciado o ganhador do Concurso Mestre Cervejeiro de Panela. A premiação acontecerá no dia 29 de outubro no Bar e Cervejaria Play Pub em Capivari. https://brauakademie.com.br/concurso

A TEMPORADA NOS RESTAURANTES

Participam do evento os seguintes restaurantes da Associação Cozinha da Mantiqueira que criaram pratos especiais para a Temporada, com sugestão de harmonização com cervejas artesanais:

Alto da Brasa Brew Kitchen, A.R.T. BBQ, Bar Vemaguet 67, Bella Vista, Caras de Malte, Cine Bistrô, Dois Rios, Dona Chica, Donna Pinha, Elio Cucina, Esquina do Djalma, Gard Microcervejaria, La Gália, Matterhorn, Mercearia, Moringa Mantiqueira, Nonna Mimi, Play Pub, Rango no Rancho, Sabor Chocolate, Trattoria Noce, Microcervejaria Vemaguet 67, Villa Gourmet, Vila Montese e Vinícola Vila Santa Maria.

Ao visitar os restaurantes participantes, o cliente que degustar os pratos criados especialmente para a Temporada, harmonizados com as cervejas artesanais, receberá um PASSAPORTE com um carimbo. Com três carimbos ganhará uma caneca comemorativa do evento.

Um display nas mesas dos restaurantes com QR Code, dará acesso a toda a programação e cardápios especiais do evento.

EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DA TEMPORADA

08 de outubro – Acontece a 4ª. Oktoberfest no Bar Esquina do Djalma e Caras de Malte, um divertido evento cervejeiro com animação de banda típica. O cardápio fechado inclui vários pratos alemães temáticos entre entradas, pratos principais e sobremesa, com bebidas inclusas – água, refrigerante, chopp Caras de Malte e caipirinha – pelo valor de R$ 250,00 por pessoa. Informações (12) 3663-2903.

5 de outubro – Almoço – Elio Cucina Speciale harmonizado com Cerveja Baden Baden. Será um menu em 4 tempos, com pratos harmonizados com 4 cervejas da Baden Baden.

Venda somente com ingressos antecipados. Informações e reservas: (12) 99663.8888.

16 de outubro – Almoço na Cocheira – Dona Chica e Cervejaria Gard. O chef Anderson Oliveira do restaurante Dona Chica e a Cervejaria Gard convidam para a experiência gastronômica Cozinha na Cocheira, almoço perto do fogo na Fazenda Gravatá – Horto Florestal – onde será servido um almoço em 5 tempos, tudo feito em parrilla, disco de arado e fogo de chão, harmonizado com os melhores estilos das cervejas Gard, direto da fonte. Venda com ingressos antecipados. Informações e reservas: (12) 99714.0019.

Apoiam e participam da 2ª. Temporada Sabores e Cervejas da Mantiqueira, as cervejarias Baden Baden, Campos do Jordão e as microcervejarias Caras de Malte, Gard e Vemaguet.

A visitação ao circuito de Cervejarias Artesanais é programação imperdível em Campos do Jordão durante a Temporada e a qualquer tempo. Os que elas têm em comum? A água pura e cristalina da Serra da Mantiqueira com a qual são produzidas, resultando em produtos de excelência.

Toda a programação da 2ª. Temporada Sabores e Cervejas da Mantiqueira, informações sobre os pratos dos restaurantes, das cervejarias e dos eventos gastronômicos especiais em Campos do Jordão você pode acompanhar através do instagram @cozinha.mantiqueira.