8ª edição do L’Étape Brasil Acontece em Campos do Jordão

Após mais uma edição de sucesso no Rio de Janeiro, é a vez de Campos de Jordão (SP) receber a maior prova de ciclismo da América Latina: o L’Étape Brasil by Tour de France presented by Santander.

Realizado de 23 a 25 de setembro (sexta, sábado e domingo), o evento chega à sua oitava edição na cidade paulista, que já se tornou referência para ciclistas de todo o Brasil com o trajeto desafiador pela Serra da Mantiqueira. São esperados na prova mais de 3.600 atletas, entre profissionais e amadores.

Na sexta (23) e no sábado (24), o Village já começa o esquenta, com diversas atrações para os amantes do ciclismo e retirada dos kits para os participantes. No domingo, a largada da prova do percurso longo está marcada para 6h, enquanto os competidores do percurso curto largam às 7h30.

O circuito tem 107 quilômetros e o curto 66 quilômetros. Ambos os trajetos contam com passagens por locais marcantes da região, como a própria Serra da Mantiqueira e a cidade vizinha a Campos de Jordão, Santo Antônio do Pinhal, que também tem se tornado um ponto de encontro para praticantes da modalidade.

Com a aproximação das duas cidades, a expectativa em Santo Antônio do Pinhal é se fortalecer como um dos símbolos da prova e atrair ainda mais turistas e ciclistas para o munícipio, que já recebe muitos praticantes de esportes de aventura, além do próprio ciclismo e da corrida de rua/estrada.

“A prática do ciclismo aqui em Santo Antônio do Pinhal tem crescido constantemente, não só na cidade, mas em toda Serra da Mantiqueira, começou há uns 20 anos atrás, com a criação de provas como ‘Big Biker’ e ‘Desafio da Montanha’. O município foi tendo contato com o esporte e hoje temos uma boa parte da população que é praticante, além dos turistas que lotam as pousadas com esse intuito”, declara Jader Faria, da Associação Comercial de Santo Antônio do Pinhal (ACASAP).

“Receber o L’Étape reforça a vocação turística de esportes de aventura da cidade e traz visibilidade ainda maior para o destino. A prova sempre teve seu percurso cortando a cidade, com trechos de terra e asfalto entre os principais bairros e pontos turísticos da cidade, principalmente na área rural”, afirma Fábio Santos, Secretário de Tursimo de Santo Antônio do Pinhal.

Entre os mais de 3.600 ciclistas na disputa da prova chancelada pela Tour de France, estão profissionais, amadores e personalidades do esporte. Nomes de peso como Murilo Fischer, ciclista profissional com participação em cinco Olimpíadas, Nalbert, campeão olímpico no vôlei, e Bruno Vicari, jornalista e apresentador dos canais ESPN, estão confirmados.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 23 de setembro

12h – Início evento – Abertura Village

Das 12h às 20h – Village aberto para Retirada de Kit e Visitação aos Expositores

15h – Painel Palco: Gregário Cycling convida Schubert Abreu e Ricardo Alcici – Tema: Ciclismo Virtual

Sábado, 24 de setembro

Das 9h às 20h – Village aberto para Retirada de Kit e Visitação aos Expositores

10h – Premiação Pedalando para o Futuro

12h – Painel Palco: Gregário Cycling convida Valéria Camila e Renan do Couto – Tema: Desafios no Ciclismo

14h – Briefing Técnico com Bruno Prada + Tira Dúvidas

15h – Painel Palco: Gregário Cycling convida Renata Paternostro e Marcela Toldi – Tema: Moda&Ciclismo

17h – Painel Palco: Gregário Cycling convida Bruno Vicari e Otoni Rosa Tema: Superação no Ciclismo

Domingo, 25 de setembro

Domingo 6h às 6h21 – Largada Percurso Longo

7h30 às 7h39 – Largada Percurso Curto

9h10 – Previsão de chegada do primeiro ciclista

12h45 – Previsão de chegada do último ciclista

14h – Início Premiação

16h10 – Encerramento Premiação

17h – Encerramento L’Étape Brasil 2022– oitava edição