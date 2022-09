Atletas do L’etape by Tour de France 2022 tiveram suporte de equipes em hotel de luxo de Campos do Jordão

(Imagem Hotel Ort — casal treina antes da prova)

Campos do Jordão, setembro de 2022 – Campos do Jordão foi palco, no último final de semana (24 e 25/09), pela quinta vez, de uma das provas mais importantes do ciclismo amador esportivo — o L’etape by Tour de France. Realizado anualmente, desde 2015 no Brasil, é considerado hoje um dos maiores eventos deste esporte na América Latina. Para se ter uma ideia da importância da competição, os números de participantes no Mundo são enormes: são mais de 13 mil ciclistas em 50 países. Só aqui no Brasil foram cerca de 13 mil inscritos.

Uma competição, que atrai atletas de alta performance como esta, exige uma preparação do corpo e, também da mente. Por esse motivo, diversos ciclistas com suas famílias e equipes, optaram por se hospedar nas imediações do percurso das provas. Um dos estabelecimentos que se destacaram foi o Hotel Ort. O complexo hoteleiro de luxo, com área de 40 mil metros quadrados, possui estrutura de primeiro mundo, contando com saunas, piscina aquecida, trilhas, cinema, spa e muitos outros ambientes onde os participantes conseguiram descansar antes da prova.

Para guardar as bicicletas especiais dos competidores (que chegam a custar mais de 30 mil reais) foi disponibilizado um espaço especial e personalizado. Além disso, durante toda a estadia, foi oferecido um time de apoio com nutricionistas, fisioterapeutas, equipe de cozinha para alimentação especial, armazenamento, logística e conciergeria para dar um tratamento diferenciado aos competidores.

(Imagem Hotel Ort — espaço reservado para bicicletas)

Os ciclistas puderam escolher entre o percurso curto (de 66 Km) e o longo (de 107 Km). Como a primeira prova teve início por volta das 7:30 da manhã, para facilitar a participação daqueles que estavam hospedados no Hotel Ort, o café foi antecipado para as 5 horas, com comidas que promovessem energia e não atrapalhassem na hora da corrida. Além disso, um carro foi colocado à disposição para levar as bicicletas o mais próximo possível próximo da largada, assim os participantes não precisaram se preocupar com o desgaste de ir pedalando até o local.

Também foram oferecidos aos competidores kits com squeeze, energético, barrinhas de cereais de produção própria, chips de batata doce, cremes e, ainda, massagem miofascial para ajudar a relaxar, alongar e tirar dores musculares. Os hóspedes também tiveram direito ao late checkout para conseguirem descansar após a prova.

(Imagem Hotel Ort — kit especial entregue a participantes)

Pelo segundo ano consecutivo, o casal Jaqueline Niehues e Marcos Andia se hospedaram no Ort para participar da corrida. Para eles, a estrutura que o hotel oferece é essencial, não havendo necessidade de sair pela cidade para descansar e comer. “O late checkout oferecido pelo hotel foi bacana, porque todo mundo volta da prova esgotado, ninguém quer ir ao centro da cidade que fica cheio, todos querem descansar. Você ter a oportunidade de sair um pouco mais tarde do hotel, relaxar na piscina, descansar e almoçar no hotel faz bastante sentido.”

O casal ainda comentou sobre a importância do carinho do hotel com os competidores, “O Ort abraçou os ciclistas como um todo. Aqui ninguém é ciclista profissional, então esse carinho, suporte, atenção com o kit e um café da manhã especial, fizeram toda a diferença. Esta personalização foi super decisória para a escolha do hotel.” Outro participante, Fabio Nazari, já esteve três vezes no L’etape, porém foi sua primeira vez no complexo de luxo do ORT. “Eu adorei o hotel. Gostei da infraestrutura toda, ainda vou realizar minha massagem, mas certamente vou passar a ficar aqui”, complementou o atleta amador.

Na etapa de 2022, o hotel recebeu mais de 25 competidores do L’etape by Tour de France – Campos do Jordão, mais acompanhantes e equipes de apoio. Aperfeiçoando este atendimento ano após ano, o complexo hoteleiro pretende melhorar cada vez mais a experiência de todos, para se tornar a referência em hospedagem para preparação da mais tradicional prova da América Latina.

Sobre o Berg Hotel Ort

Uma grande revitalização em 2020 transformou o espaço construído em 1943 no luxuoso Hotel Ort para fomentar o turismo da região da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão.

Sua área de 40 mil m2 conta com uma infraestrutura completa para receber hóspedes do mundo inteiro e oferece uma experiência única de lazer, wellness e gastronomia para toda a família.

Todas as 56 acomodações de 7 Berg Haus de até 300 m2, possuem ambiente climatizado, piso do banheiro aquecido, aquecedor de toalhas, roupas de cama importada, televisores, frigobar e decoração contemporânea e requintada.

O complexo hoteleiro conta com 2 restaurantes renomados, o Küche com receitas assinadas pelo chef Kaliu Castro e a pizzaria ÔPA. O hotel ainda tem o Bar Musik, sala de lareira, fireplace, Berg SPA, sala de leitura, indoor park climatizado, spielplatz ao ar livre, fazendinha, piscina, sauna, sala de ginástica, quadras de tênis e poliesportiva, sala de sinema, sala de snooker, além de uma extensa programação de lazer como: aulas de Yoga, Pilates, trilhas, mountain bike, passeios a cavalo, entre outros.

Serviço:

Endereço: Rua Eng. Gustavo Kaiser, nº 165, Vila Natal — Campos do Jordão/SP

Telefone: (12) 3668-9130/ (12) 9 9150-0888