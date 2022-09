O Museu Casa da Xilogravura convida todos os gravadores do Mundo a participarem da International Exhibition: Xilo Ex-Libris Brazil 2022 enviando, em doação, dois diferentes Ex-libris impressos em xilogravura (madeira ao fio ou de topo), sem moldura, até 30 de novembro de 2022 para o seguinte endereço

Museu Casa da Xilogravura

Caixa postal 42

12460-000 Campos do Jordão – SP

Brasil

Dois artistas serão selecionados para ganhar o Prêmio Xilo Ex-Libris Brazil 2022, um para artista brasileiro e um para artista estrangeiro. Os vencedores receberão R$ 3.000,00 (Três mil reais), cada um, e o Diploma de Premiação.

O Museu Casa da Xilogravura enviará um Certificado de Participação a todos os gravadores que integrarem o evento, enviando os dois Ex-libris.

O Museu poderá criar outros prêmios.

Todos os Ex-libris serão exibidos na International Exhibition: Xilo Ex-Libris Brazil 2022 (Local da exposição e ano: Museu Casa da Xilogravura, Campos do Jordão, 2023

Os Ex-libris não serão devolvidos aos concorrentes que os tenham enviado.

Os Ex-libris xilográficos integrarão, para sempre, o Acervo do Museu Casa da Xilogravura.

(Por disposição testamentária do fundador, o Museu Casa da Xilogravura será legado para a Universidade de São Paulo – USP.)

Para participar, por favor, envie até 30 de novembro de 2022:

(a) sem moldura, os dois diferentes Ex-libris impressos xilograficamente, em papel ou outro suporte (medidas do suporte: altura 290 mm por largura 210 mm), assinados e datados (ano)

(b) fotografias das duas matrizes entalhadas em madeira com as quais foram impressos os Ex-libris.

(c) escreva em papel, com computador, e envie no mesmo envelope, as informações abaixo:

Nome completo do artista

Nome artístico, se o usar

Breve Curriculum Vitae

Endereço (rua e número, cidade, Estado, CEP e País)

Telefone

WhatsApp número

e-mail