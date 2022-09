Resort, chocolate, cerveja e bike: tradições se juntam a novas experiências em Campos do Jordão

Campos de Jordão é um município brasileiro localizado na Serra Mantiqueira, a 173 km da capital paulistana, e é considerado a cidade mais alta do Brasil, com elevação de 1.628 m, possuindo um clima frio e construções com arquiteturas que remetem à Europa.

No município, é possível encontrar diversos entretenimentos, passeios gratuitos, hotéis de luxo, trilhas, e a boa e velha cerveja. Com variedades não tão tradicionais, você pode experimentar cervejas artesanais e com sabores de framboesa, avelã, pinhão, gengibre, café, chocolate e muitas outras, além de visitar cervejarias locais que oferecem espaço para crianças, restaurantes e vista para as montanhas.

Campos de Jordão também é conhecida por proporcionar agradáveis passeios ao ar livre, e com certeza não faltará trilhas para os amantes da natureza apreciarem o local, e se preferir, você pode alugar uma bike nos bicicletários espalhados no município, e escolher uma trilha entre as mais diversas opções e com níveis para iniciantes a avançados, podendo apreciar paisagens com cachoeiras, montanhas e florestas. Neste mês de setembro, o município também contou com a maior prova de ciclismo da América Latina, com rota pela Serra da Mantiqueira.

Mas não pense que existe apenas isso para se divertir. Os chocólatras podem se deliciar com chocolates artesanais, fondue, e visitar mais de 10 fábricas e experimentar muitos sabores, como por exemplo: chocolate com caju, cereja, passas, damasco, laranja, além de diversos bombons com recheio de pimenta, leite condensado, nozes, amêndoas e até com álcool, como o de Licor de Cereja e Vinho do Porto. Em datas comemorativas, como páscoa, dia dos namorados e natal, também é possível encontrar chocolates modelados de acordo com a época festiva. No mês de julho, ocorre o Festival de Inverno, e para aquecer, os turistas podem degustar entre os mais variados tipos de chocolate quente, como artesanais e cremosos.

Além dos itens tradicionais de Campos de Jordão, em 2024, Campos ganhará um resort multipropriedade com diversas opções de entretenimento que vão tornar as experiências existentes muito mais agradáveis. “Gran Paradiso Resort terá desde bicicletário, piscina aquecida, game place, wine bar, restaurantes, sala de cinema, sala de lareira, entre outros”, afirma Luciano Dutra, sócio do empreendimento.

O investimento promete trazer novos proprietários em Campos, fomentando ainda mais a economia em datas especiais da região. “A nossa ideia é agregar ainda mais as experiências existentes na cidade, mesclando o melhor da serra com uma programação diversificada e agradável para toda família”, finaliza Dutra.