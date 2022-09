Risotos com flores comestíveis são a cara da estação na Risoteria Villa Lobos de Campos do Jordão

A Risoteria Villa Lobos de Campos do Jordão/SP lançou o Festival da Primavera com novos sabores que são a cara da estação: flores comestíveis que chegaram dando um colorido todo especial aos pratos. A novidade é exclusiva para as quartas-feiras, dia que acontece a deliciosa “Desgustação de Risotos” na casa.

Tagetes, flor de mel, cravina, amor perfeito e capuchinha, por exemplo, são algumas das espécies que serão utilizadas nas receitas do chef Tercio Raddatz. As flores são cultivadas com muito carinho pela produtora parceira Quintal Rural, localizada em Penedo/RJ — também na região da linda Serra da Mantiqueira.

Segundo Radattz, a degustação é uma excelente oportunidade para uma experiência gastronômica incrível, com direito ao gostoso clima de montanha. A combinação possibilita saborear três tipos de risotos do cardápio – um vegetariano, um tradicional e um especial. Custa R$ 98,00 por pessoa. O cardápio está disponível no site www.vlobos.com.br.

SOBRE A RISOTERIA – Num ambiente que une requinte e conforto nas proximidades do Capivari, o restaurante de alta gastronomia representa bem uma das cidades mais charmosas do país. O local conta com estacionamento próprio.

O menu é assinado pelo conceituado chef Tercio Raddatz, que há mais de uma década comanda com sucesso a matriz da risoteria em São José dos Campos/SP, junto com o empresário Danilo Magri.

SERVIÇO – A Risoteria Villa Lobos está localizada à Avenida Senador Roberto Simonsem, número 249, no Capivari em Campos do Jordão/SP – com estacionamento próprio. Funciona de quarta a domingo, do meio-dia às 23h. Informações e reservas pelo telefone (12) 3663 6225 e redes sociais, pelo instagram @risoteriavlobos.