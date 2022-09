São Paulo Companhia de Dança é atração gratuita, nesse fim de semana, em Campos do Jordão

Com entrada gratuita, a São Paulo Companhia de Dança vai abrir a Série “Arte na Primavera – Campos: Florada Cultural”, em Campos do Jordão (SP), uma realização do Auditório Claudio Santoro, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela ACAM Portinari. O espetáculo acontece nesse sábado (24), às 19h, e o público pode garantir lugar acessando www.artenaprimavera.com.br ou direto no sympla.com.br/artenaprimavera.

Repertório de peso

Para essa apresentação gratuita, a São Paulo Companhia de Dança preparou um repertório com três obras de fôlego. Uma delas é a novíssima Ibi – da Natureza ao Caos (2022), de Gal Martins, que, em três partes, propõe uma reflexão sobre o pós-isolamento da sociedade e sobre a falta de conexão do homem com a natureza.

No primeiro momento, a coreógrafa traz a ideia da terra arrasada, da provocação, da animalidade como potência e como isso se reconstrói. Na segunda parte, os intérpretes entram em contato com o “eu” individual e sua ancestralidade numa batalha contra as adversidades. No terceiro momento a obra propõe uma reflexão sobre o que aprendemos ao longo dessa jornada.

O repertório também terá a obra Divertissement de Paquita (2022), de Diego de Paula, que conta a história de uma jovem órfã criada por ciganos. Ela salva a vida do filho de um general francês, Lucien. Eles se apaixonam e enfrentam os desafios para viver esse amor. A remontagem é inspirada na obra de 1847, de Marius Petipa (1818 – 1910).

Fechando a noite, a SPCD ainda apresentará A Morte dos Cisnes (2019), com coreografia de Lars Van Cauwengergh, inspirada na obra de Michel Fokike, criada originalmente em 1907 para Anna Pavlova. Trata-se de um solo emocionante que dialoga com as sonoridades da harpa e do violoncelo, inspirado no poema de Alfred Tennyson (1809 – 1892) e nos movimentos dos cisnes em seus últimos instantes de vida.

Ao todo, a Série “Arte na Primavera – Campos: Florada Cultural” terá 11 espetáculos com 10 atrações, entre setembro e novembro de 2022, que acontecerão no Auditório Claudio Santoro, no Parque Capivari e no Parque da Lagoinha.

Agenda completa

Além da SPCD, a série também terá os seguintes espetáculos gratuitos: Projeto “Siricutico”, com Paulo Tatit e Filipe Edmo, no Parque Capivari (9/10); e “Roda de Viola”, com Yassir Chediak, no Parque da Lagoinha (12/11).

Já com ingressos a preços populares, sendo R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia entrada, o público poderá prestigiar as seguintes atrações da série no Auditório Claudio Santoro: “O Pior de Mim”, com Maitê Proença (9/10); “A Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner e Claudio Fontana (15/10); “Elas Não Gostam de Apanhar”, com Eduardo Silva, Gabriela Duarte e Nilton Bicudo (22/10); Ivan Lins & Brasil Jazz Sinfônica (5/11); Paula Lima e São Paulo Big Band (13/11); Grupo Corpo (19/11 e 20/11); e “A Lista”, com Lilia Cabral e Giulia Bertolli (26/11).

A programação ainda terá atividades educativas e de formação cultural, com os artistas e grupos que se apresentarão na Série, a começar pela Oficina de Balé Clássico com a São Paulo Companhia de Dança em 24/09, das 10h30 às 12h, no Auditório Claudio Santoro, com Aline Campos, professora-ensaiadora da SPCD. São 40 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/CCjrVDBzTRtKMKfm7

Sobre o Auditório

Localizado em um complexo de Mata Atlântica preservada, de paisagem exuberante, o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão (SP), é considerado um dos espaços de cultura e entretenimento mais importantes do Brasil e da América Latina. E não apenas por sua amplitude, conforto, arquitetura e beleza, mas também por sua qualidade acústica e por compartilhar suas ações com o Museu Felícia Leirner, equipamento que reúne dezenas de esculturas, a céu aberto, de uma das mais importantes artistas plásticas do país.

Sobre o Parque Capivari

O Parque Capivari, em Campos do Jordão (SP), é uma concessão do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) sob a gestão da Eco Jordão. Com estrutura moderna, palco para apresentações, praça de alimentação, roda gigante e lago, o espaço oferece atrações diferenciadas, gastronomia, entretenimento e cultura.

Sobre o Parque da Lagoinha

Com 48 mil m², o Parque da Lagoinha é um espaço público com atrativos na natureza, fruto de um convênio entre Sabesp, Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Campos do Jordão, com implantação pela ARLA – Associação Amigos da Lagoinha. No espaço, é possível encontrar pista de caminhada, playground para crianças, quadra de beach tennis, área para piquenique, além de projetos ambientais.

Estações do ano

O Auditório Claudio Santoro já é o palco oficial do tradicional “Festival de Inverno” e do “Festival de Verão”, realizados em parceria com a Fundação OSESP. Mais recentemente, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, desta vez em parceria com a ACAM Portinari, realizou a Série “Arte no Outono – Campos: Cores e Cantos”, com ícones da MPB.

Agora, também em parceria com a ACAM Portinari, a Série “Arte na Primavera – Campos: Florada Cultural” vem contemplar mais uma estação do ano, tornando a programação

do Auditório e de Campos do Jordão ainda mais completa, com maior diversidade artística e, principalmente, inclusiva.

