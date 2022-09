São Paulo Oktoberfest realiza concurso da Realeza com Rainha, Princesa e Príncipe para representar o maior festival de cultura alemã da capital paulista

Há pouco mais de um mês da realização, a São Paulo Oktoberfest, um dos maiores eventos culturais que integra o calendário oficial da capital paulista, não para de anunciar atrações, são mais de 30 shows (nacionais, internacional e de bandas típicas), gastronomia com cerca de 80 opções e o tão querido Concurso da Realeza, que voltou com novidades – além da Rainha e Princesa, nessa edição o festival, também, vai ganhar um Príncipe como representante. As inscrições foram efetuadas pelas redes sociais do festival sem restrições de idade, gênero ou raça. O único pré-requisito para participar era residir em São Paulo e ter mais que 18 anos, os selecionados foram escolhidos pelos critérios de capacidade de comunicação, beleza e simpatia, capacidade e desenvoltura e adequação do texto enviado à temática envolvida.

Entre os participantes, foram escolhidos 15 candidatos, e agora é que acontece a segunda, e mais importante etapa do concurso – a votação que será aberta e feita pelo público, pelo site do festival, entre os dias 07 e 21 de setembro. Clique aqui e vote nos candidatos preferidos para Rainha, Princesa e Príncipe da 5ª São Paulo Oktoberfest.

Os vencedores ganharão prêmios em dinheiro, curso educacional e agenda de compromissos para representar o festival. O anúncio dos vencedores vai acontecer em 22 de setembro.

O maior festival de cultura alemã de São Paulo ocorre de 07 a 23 de outubro (sextas, sábados e domingos) no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. São 9 dias de festa com muita diversão, atrações culturais; shows musicais, danças típicas, chope, delícias gastronômicas distribuídas em todo o Complexo do Ginásio Ibirapuera – Biertent, Biegarten e Drinkgarten.

“A São Paulo Oktoberfest é um festival que promove o encontro entre os amigos, o que mais me encanta nessa festa é a alegria e descontração e essa edição está sendo preparada nesse clima de diversão – Tem de tudo e é para todos – para os mais variados paladares, gostos musicais, estilos, gêneros. Mesclamos as atrações preferidas pelo público das outras edições com novidades, esperamos ser cenário para muitos brindes e sorrisos”, ressalta Walter Cavalheiro, embaixador da São Paulo Oktoberfest.

A vasta opção gastronômica casa perfeitamente com o puro malte, sabores e aromas do tradicional chope alemão Spaten da Ambev, o mesmo servido na Oktoberfest de Munique há mais de 200 anos, trazendo ainda mais originalidade para a São Paulo Oktoberfest.

Além das cervejas artesanais, nesta edição a São Paulo Oktoberfest traz drinques de vodka, gin tônica, vinhos e outras opções de bebidas.

Priorizando a segurança no trânsito, o festival, em parceria com a SPTRANS, vai disponibilizar linhas de ônibus especiais para as estações de metrô e trens e incentivar os visitantes a utilizarem o transporte público.

O festival se prepara para receber mais de 80 mil pessoas. Ingressos disponíveis a partir de R$ 55(lotes se esgotam rápido): compre agora.

Espaço físico com acessibilidade

A nova localização – Complexo do Ginásio Ibirapuera tem uma área de 27.800 m², o dobro do tamanho do festival em relação à edição de 2021. A São Paulo Oktoberfest contará com Biertent com o palco principal, restaurantes, bares, pista, mesas, camarotes; Biegarten – área aberta e ampla com food trucks, experiências, ativações das marcas, Palco Rock, atrações culturais, mesas; Drinkgarten, área entre árvores, com mesas, ideal para contemplar a natureza e conversar. Serão 2 palcos, experiências ao ar livre e diversidade gastronômica.

Entretenimento e geração de empregos

De acordo com Walter Cavalheiro, embaixador da São Paulo Oktoberfest, o evento vai gerar cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos. A última edição em 2021 gerou para a economia local mais de R$ 40 milhões. “A nossa previsão de público para a edição desse ano é de mais de 80 mil pessoas, além de ampliar, as atrações estão mais ecléticas, por isso esperamos receber as famílias, os jovens; nosso festival tem de tudo e é para todos”, ressalta Cavalheiro.

Classificação etária

Como o evento terá classificação livre, menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Serão seguidas todas as recomendações exigidas pelos órgãos da saúde e do Governo de São Paulo, de acordo com as regras vigentes na época do evento.

Sobre a IMM – Realizado da São Paulo Oktoberfest

Há cerca de nove anos no mercado, a IMM é uma empresa brasileira controlada pela companhia de investimento e desenvolvimento de Abu Dhabi, Mubadala Development Company, e possui uma parceria estratégica com a empresa americana WME | IMG, que atua nas áreas de Mídia, Esporte e Entretenimento.

A IMM é referência em entretenimento ao vivo, para público e marcas, e seu portfólio é o maior diferencial. Responsável por eventos como Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul aos musicais da Broadway, passando pelo Cirque du Soleil, pelo melhor festival de restaurantes do mundo, o Taste Festivals, pelo GO CUP, o maior torneio de futebol infantil do mundo e pelos super consagrados SPFW e São Paulo Oktoberfest.

No início de 2020, mantendo o compromisso com a inovação e crescimento constantes, iniciou um novo capítulo de sua história, com o braço criativo: a IMM Creative Marketing.

Serviço – São Paulo Oktoberfest – de 07 a 23 de outubro

Local: Complexo do Ginásio Ibirapuera

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1361 – Paraíso – São Paulo – SP

Datas:

Três finais de semana – sextas, sábados e domingos

Datas:

Primeiro fim de semana – 07, 08 e 09/10

Segundo fim de semana – 14, 15 e 16/10

Terceiro fim de semana – 21, 22 e 23/10

Horários:

Sexta – 17h às 02h

Sábado – 16h à 01h

Domingo – 16h à 00h

Ingressos:

A partir de R$ 50,00 (inteira)

Compre agora.

Classificação indicativa: livre (menores de idade deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Mais informações – saopaulooktoberfest.com.br